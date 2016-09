Governo da Madeira arranca com plano de requalificação dos bairros sociais

Funchal, Madeira, 08 set (Lusa) – O Governo da Madeira investiu 218 mil euros na primeira empreitada do plano regional de requalificação dos bairros sociais, no aglomerado da Nazaré, onde estão a ser intervencionados 60 fogos, informou hoje a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais.

“Estamos a começar com o que nos comprometemos, que é reabilitar os bairros sociais”, declarou Rubina Leal aos jornalistas durante a visita que efetuou ao maior aglomerado habitacional social no arquipélago (na freguesia de São Martinho, no concelho do Funchal), onde vivem cerca de 4.000 pessoas.

A governante adiantou que o projeto desencadeado no local abrange 50% dos “1.345 fogos [130 blocos] de que o Instituto de Habitação da Madeira é proprietário”, num aglomerado composto por cerca de 4.000 apartamentos de várias tipologias.

Os restantes imóveis foram adquiridos pelos moradores.

A responsável sugeriu que nestes casos as pessoas que pretendam melhorar as condições de habitabilidade dos seus fogos “aproveitem as obras em curso nalguns prédios”, mas suportando os custos relativos às suas casas.

“O que estamos a fazer é uma reabilitação das fachadas, recuperação de espaços comuns, reparação de elevadores e, sobretudo, substituição das coberturas de fibrocimento (amianto), sendo fundamental esta intervenção”, disse.

Rubina Leal apontou que os serviços fizeram “uma avaliação de todos os bairros e de todas as necessidades que existiam” na região, tendo a intervenção começado na Nazaré porque “apresentava mais danos e que podiam representar inclusivamente algumas questões de insegurança para as pessoas que habitam e transitam junto destes fogos”.

“Temos muitas obras de requalificação para fazer noutros bairros sociais e começamos com esta obra”, realçou a governante, perspetivando que esta primeira empreitada fique concluída este ano, com um prazo de execução de 120 dias.

A responsável salientou que o executivo madeirense delineou um plano de requalificação dos bairros sociais para implementar entre 2016 e 2018.

Foi aprovado em Conselho de Governo um investimento de cerca de seis milhões de euros para intervenção em todos estes aglomerados habitacionais, recordou.

“Até 2018 haverá uma intervenção em todos os bairros que têm necessidade e que são património do Instituto de Habitação da Madeira”, assegurou.

A empreitada em curso é financiada pelo Fundo de Coesão Nacional 2016.

AMB // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)