Almanaque Lusa - 02 de fevereiro

Lisboa, 02 fev (Lusa) - Hoje é quinta-feira, 02 de fevereiro, trigésimo terceiro dia do ano, Dia Mundial das Zonas Húmidas e Dia Nacional do Vigilante da Natureza. Faltam 332 dias para o final de 2017.

Este dia é dedicado à Apresentação do Senhor no Templo.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 04, às 04:19.

O sol nasce às 07:42 e o ocaso regista-se às 18:00.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 06:45 e 19:11, a baixa-mar às 00:06 e 12:34.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se o estadista francês Charles de Talleyrand (1754), o escritor irlandês James Joyce (1882) e o violinista de origem russa Jascha Heifetz (1901).

Nesta data, em 1187, começava a construção do Mosteiro de Alcobaça. Em 1535, era fundada a cidade de Buenos Aires. Em 1811, Pedro João Baptista e Amaro José chegavam a Tete, Moçambique, completando a travessia de África, iniciada em 1802 no Cassange, Angola.

Em 1848, o México cedia aos EUA, por 15 milhões de dólares, o Texas, Novo México, o Arizona e a Califórnia. Em 1916, na Grande Guerra, principiava a batalha de Verdun, França. Em 1943, os alemães eram derrotados em Estalinegrado, URSS.

Em 1961, chegava ao Brasil, o paquete Santa Maria, apresado por Henrique Galvão, numa tentativa de chamar a atenção internacional para a ditadura em Portugal. Em 1970, morria o filósofo britânico Bertrand Russell. Em 1971, era assinada a Convenção de Ramsar, ou Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente enquanto «Habitat» de Aves Aquáticas.

Em 1984, era criado o Conselho Permanente de Concertação Social. Em 1988, a caravela portuguesa Bartolomeu Dias, réplica das naus do século XV, fundeava em Mossel Bay, África do Sul, no mesmo local onde, 500 anos antes, chegara o navegador português.

Em 1990, o presidente da África do Sul Frederik de Klerk anunciava a libertação de Nelson Mandela e o regresso à legalidade do Congresso Nacional Africano e de outras 33 organizações anti-apartheid.

Em 1996, morria o ator Gene Kelly, 83 anos. Em 2001, morria o dirigente socialista Francisco Marcelo Curto, 63 anos, ministro do Trabalho do I Governo Constitucional. Em 2003, a Croácia sagrava-se campeã mundial de andebol masculino.

Em 2004, morria Kaúlza de Arriaga, 89 anos, antigo comandante das Forças Terrestres em Moçambique, responsável pela operação Nó Górdio e criador dos Grupos Especiais, comandos de intervenção que atuavam em coordenação com a PIDE-DGS. Em 2005, era aprovado o pacote antitabaco. E o novo Exército Republicano Irlandês retirava a oferta de deposição das armas, feita em dezembro.

Em 2006, a primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, era rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa. E o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava 2005 era atribuído à obra “Duelo”, do escritor Luís Quintais.

Em 2007, é divulgado em Paris o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU. Morrem Eric Von Schmidt, 75 anos, poeta, pintor e compositor de música “folk” norte-americano, e Joe Hunter, 79 anos, pianista norte-americano da banda “Funk Brothers”, primeiro “bandleader” da Motown.

Em 2008, várias dezenas de milhares de pessoas manifestavam-se em Ancara contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

Em 2010, a EDP inaugurava a primeira rede de abastecimento de veículos elétricos, numa parceria inédita com autoridades do Estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Morria a escritora portuguesa Rosa Lobato de Faria, aos 77 anos.

Em 2014, os Seattle Seahawks venciam pela primeira vez na sua história o Superbowl, na final do campeonato dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os Denver Broncos por 43-8.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)