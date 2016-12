Polícia Marítima apreende seis redes majoeiras ilegais em praias de Aveiro

Redação, 08 dez (Lusa) – A Polícia Marítima de Aveiro apreendeu durante a semana seis redes majoeiras ilegais, entre a praia de S. Jacinto e o limite sul da praia de Cortegaça, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a Polícia Marítima afirma que as apreensões destas seis redes de tresmalho fundeadas sem auxílio de embarcação decorreram no âmbito de uma ação de fiscalização da orla costeira, realizada em 33 quilómetros de praia.

As redes em causa tinham excesso de comprimento ou altura, ou não tinham sinalização e/ou identificação, esclarece a polícia.

No decorrer da ação, a polícia fiscalizou “quatro pescadores lúdicos apeados, em situação legal”, bem como verificou e fiscalizou “quinze redes majoeiras, igualmente legais”.

Este tipo de pesca com recurso a redes de tresmalho, que são utilizadas a partir de terra, é permitida apenas entre 01 de outubro e 30 de abril, com exceção dos fins de semana e feriados, dias em que os pescadores apenas podem operar na área de jurisdição da Capitania onde residem e das capitanias limítrofes, mas sempre nas zonas demarcadas para o efeito pela Autoridade Marítima local.

A Polícia Marítima refere ainda que a pesca com este tipo de redes é permitida nas áreas de jurisdição marítima das capitanias do porto do Douro até à da nazaré, inclusive”.

JAP // SMA

