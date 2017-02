Câmara de Torres Vedras investe quase meio milhão de euros na aquisição de imóveis

Torres Vedras, Lisboa, 24 jan (Lusa)- A Câmara de Torres Vedras decidiu hoje investir 439 mil euros na aquisição de nove imóveis na cidade para reabilitá-los e colocá-los ao serviço de projetos públicos ou para habitação com rendas a preços acessíveis.

Na reunião pública de hoje, o executivo municipal aprovou a aquisição de nove imóveis.

"Nem todos estão degradados, mas todos carecem de obras de reabilitação", explicou o vereador do Urbanismo, Bruno Ferreira, à agência Lusa.

Seis dos imóveis estão integrados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) previsto para a zona envolvente ao futuro Centro de Artes do Carnaval.

Segundo o autarca, depois da sua reabilitação, os imóveis vão alojar incubadoras de empresas, projetos ou associações culturais, projetos de intervenção social dirigidos a comunidades desfavorecidas e associações ligadas ao Carnaval.

Para o vereador, o município está a intervir na reabilitação do espaço público, mas quer também dar o exemplo aos moradores da zona norte da cidade, que podem candidatar-se a fundos disponíveis para a reabilitação dos seus imóveis.

A aquisição é comparticipada em 85% por fundos para a regeneração urbana.

Dos nove, três localizam-se no centro histórico da cidade e foram comprados no âmbito do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado.

Bruno Ferreira esclareceu que, após obras de requalificação, vão destinar-se a habitação com rendas a preços acessíveis para famílias carenciadas.

O PEDU prevê até 2020 um investimento de 15 milhões de euros para a requalificação de toda a zona norte da cidade, que tem como projeto principal a construção do Centro de Artes do Carnaval, com a recuperação de um edifício onde funcionou um antigo matadouro, e a regeneração urbana da encosta do Forte de São Vicente e respetivos bairros residenciais.

O investimento de 15 milhões de euros vai incidir não só em obras de requalificação urbana de espaços e de mobiliário públicos daquela zona, como também na implementação de projetos ambientais, com a criação de zonas verdes, percursos para andar a pé e de bicicleta.

Estão também previstos projetos de inclusão social da população desfavorecida, através de um programa de aquisição e de recuperação de habitações, de índole económica, com a instalação de indústrias criativas, e outros culturais, com a deslocalização de associações e de atividades culturais.

Com a regeneração, o município pretende acabar com o estigma da margem norte do Rio Sizandro ser desfavorecida e atrair para aí empresas, fixar serviços públicos de proximidade e atrair e fixar população.

