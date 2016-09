Marcela Dantés em Óbidos para residência literária do Folio

Óbidos, Leiria, 17 set (Lusa) – A escritora Marcela Dantés é a convidada para a residência literária do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, vila onde a autora de “Sobre pessoas normais” escreve agora a saga de uma mulher à procura das suas origens.

A obra, ainda sem título e que será o primeiro romance da autora, centra-se no percurso de “uma mulher entre os 35 e os 40 anos, à procura das suas raízes”, adiantou Marcela Dantés à agência Lusa, admitindo que a trama será “muito influenciada pelo ambiente histórico de Óbidos”.

Natural de Belo Horizonte (Brasil), a escritora chegou à vila na sequência de um convite de José Eduardo Agualusa, um dos curadores do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, para protagonizar uma residência literária que irá prolongar-se até dezembro.

A escolha do curador teve por base o primeiro livro de Marcela Dantés, “Sobre pessoas normais”, uma coleção de contos oferecida pela autora a José Eduardo Agualusa, no final de uma palestra em que este foi orador, em Belo Horizonte.

“No dia seguinte convidou-me para participar neste residência literária e decidi largar o emprego para viver estes três meses de completa imersão na escrita, sem precisar de equilibrar o trabalho e a literatura”, afirmou Marcela Dantés.

Estreante no festival que cumpre este ano a segunda edição, Marcela Dantés destaca o enfoque “na literatura lusófona” como um dos aspetos distintivos do Folio, considerando que o evento vem colmata “uma lacuna que existe no Brasil”, onde a maioria dos festivais literários “são virados para autores de outras línguas”.

Nascida em 1986 a escritora é formada em Comunicação Social, tendo ocupado cargos de redatora publicitária e formado, com duas sócias, uma empresa de design.

Em maio deste ano lançou “Sobre Pessoas Normais”, um conjunto de contos escritos em várias fases da sua vida que chegou às livrarias com chancela da editora Patuá.

Eta é a segunda residência literária em Óbidos, depois de na primeira edição do festival a escolha ter recaído em João Paulo Cuenca, escolhido em 2012 pela revista britânica Granta como um dos 20 melhores romancistas brasileiros com menos de 40 anos.

É autor dos romances "Corpo presente", “O dia Mastroianni”, “O único final feliz para uma história de amor é um acidente” e "Descobri que estava morto", apresentado em Óbidos, durante a primeira edição do Folio.

A segunda edição do Folio decorre de 22 de setembro a 2 de outubro e celebra os 500 anos da ‘Utopia’ de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte dos clássicos William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

Tem confirmadas, entre outras, as presenças do Prémio Nobel da Literatura, V.S. Naipaul, do britânico Salman Rushdie, do islandês Jón Kalman Stefánsson (galardoado com vários prémios internacionais), do mexicano Juan Pablo Villalobos e da angolana Djaimilia Pereira de Almeida.

Miguel Sousa Tavares, Afonso Cruz e Rui Cardoso Martins, cocriador de vários programas satíricos, são alguns dos autores portugueses presentes em Óbidos.

