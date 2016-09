Contratados cinco médicos para os centros de saúde da região Oeste

Caldas da Rainha, Leiria, 07 set (Lusa) - A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) anunciou hoje ter contratado recentemente cinco médicos para o Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte para colmatar a falta destes profissionais.

A ARSLVT informou, em comunicado, que os cinco médicos de medicina geral e familiar vão iniciar funções na sexta-feira, "garantindo médico de família a mais de 9.500 utentes" e contribuindo para a "melhoria da resposta assistencial da região".

No ACES Oeste Norte, de que fazem parte os centros de saúde de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré e Peniche, estão inscritos 180 mil utentes, dos quais 20 mil estavam até agora sem médico de família.

Com a colocação dos cinco médicos, o número de utentes sem médico de família diminui para cerca de 11 mil e, em vez de 11, o número de médicos de família em falta é agora de seis.

A presidente da ARSLVT, Rosa Valente de Matos, citada no comunicado, explicou que "o reforço de médicos de família é um importante contributo para uma maior capacidade assistencial junto da população".

A falta de médicos de família levou, em agosto, uma centena de pessoas a manifestar-se junto à extensão de saúde de Alfeizerão, concelho de Alcobaça.

Em janeiro, o deputado do PS António Sales, eleito pelo distrito de Leiria, referiu também que, dos 26.391 utentes do concelho de Peniche, 11.028 estavam sem médico de família, sendo este um dos municípios mais carentes do ACES Oeste Norte.

No Bombarral, a falta de profissionais afetava um quarto dos utentes. Dos 12.893 utentes inscritos, 3.400 estavam sem médico de família.

