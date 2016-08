Efemérides Lusa - 18 de agosto

Lisboa, 16 ago (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 18 de agosto:

1502 - É descoberta a Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, por Estêvão da Gama, no regresso da Índia.

1515 - Chegada dos primeiro colonos portugueses a Timor-Leste.

1549 - Inocêncio III cria a Diocese de Portalegre.

1750 - Nasce o compositor italiano Antonio Salieri.

1812 - O exército russo é derrotado em Smolensk, pelas forças de Bonaparte.

1833 - Guerra Civil de 1832-34. O Duque de Saldanha bate a divisão miguelista no Porto.

1834 - Primeira sessão parlamentar, após a Guerra Civil. As Cortes decidem que D. Pedro conserve a regência até à maioridade de D. Maria II.

1836 - Estabelecimento das primeiras caixas de previdência, ou Montes de Piedade, em Portugal.

1842 - O extinto Convento da Boa-Hora, em Lisboa, antiga sede da Congregação de São Filipe Nery, passa para o Ministério da Justiça, para acolher os tribunais de primeira instância.

1843 - Morre o compositor e pianista português João Domingos Bomtempo, autor de "Requiem à Memória de Camões", fundador e primeiro diretor do Conservatório Nacional (1835).

1850 - Morre o escritor francês Honoré de Balzac.

1876 - Crise financeira. Os Bancos de Portugal, Ultramarino e Lusitano suspendem os pagamentos, obrigando o Governo a decretar uma moratória de dois meses.

1891 - Morre o escritor português Luz Soriano.

1892 - É inaugurada a praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa.

1896 - "Sexta-feira negra" na banca portuguesa, com suspensão de pagamentos. A crise começa quando o Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana se declararam insolventes.

1897 – Morre o médico português Sousa Martins.

1908 - Morre o escritor português Trindade Coelho, autor de "Aos Meus Amores".

1914 - Grande Guerra 1914-18. Expedição militar a Angola e a Moçambique, para defesa dos territórios, comandada pelo general Pereira d' Eça e o tenente-coronel Alves Roçadas.

1915 - Grande Guerra 1914-18. Combate de Mongua, em Angola, contra as tropas alemãs.

1920 - O Congresso norte-americano atribui o voto às mulheres, com a aprovação da 19ª Emenda à Constituição.

1922 - Nasce o escritor Alain Robbe Grillet, nome do "nouveau roman".

1932 - Nasce o virologista francês Luc Montagnier, responsável pela identificação do vírus HIV.

1939 - A URSS de José Estaline e a Alemanha de Adolf Hitler assinam o pacto comercial. Dias depois, será a vez do Pacto de não-agressão.

1945 – O ditador português Oliveira Salazar anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a realização de eleições.

1959 – Nasce a Sonae (Sociedade Nacional de Estratificados). A escritura de constituição da empresa é assinada no Porto. Afonso Pinto de Magalhães é o fundador e principal acionista, mas tem nove sócios.

1961 - Guerra Colonial. São utilizados, pela primeira vez, os aviões caça bombardeiros F84, da FAP, no Noroeste de Angola.

1964 – A África do Sul é expulsa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, pela política de apartheid.

1973 – Génese do Movimento das Forças Armadas. Cerca de duas dezenas de oficiais reúnem-se no Clube Militar de Bissau, contestando o Decreto-Lei 353/73, que permite a entrada de milicianos no Quadro Permanente.

1977 - Na África do Sul, é preso o líder negro Stephen Biko, que não sobreviverá à tortura. Biko será dado como morto a 12 de setembro.

- Morre o ator de comédia Groucho Marx.

1991 - Morre Lindley Cintra, 66 anos, professor universitário, filólogo, linguista, coautor da “Gramática do Português Contemporâneo”.

1994 - O Supremo Tribunal da Austrália considera válido o acordo entre o Governo australiano e a Indonésia para a exploração de petróleo no Mar de Timor.

2000 – É criado o Parque Natural do Tejo internacional (PNTI).

2003 - O ministro francês da Saúde considera "plausível" a morte de cerca de 5.000 pessoas, em França, na vaga de calor que assolou a Europa do Sul, entre 29 de julho e 14 de agosto.

2004 – O barril de petróleo atinge novo máximo em Nova Iorque, com o preço de 47,35 dólares.

2005 - A Comissão para a Seca 2005 atesta o aumento da área do território continental em “seca extrema” para 75 por cento, e a diminuição do valor da área em “seca severa” para 25 por cento.

- Morre o italiano Tonino delli Celli, 81 anos, cineasta, diretor de fotografia dos filmes de Pasolini, Federico Fellini e Roberto Benigni.

- Morre o fotógrafo Freddy Alborta, 73 anos, autor da última imagem do corpo de Che Guevara.

2006 - O PCP entrega no Ministério da Saúde um abaixo-assinado subscrito por 4.500 pessoas, para a construção do novo hospital de Torres Vedras e de centros de saúde na região do Oeste.

2007 - É inaugurado o primeiro observatório solar da Península Ibérica, no Centro de Ciência Viva de Constância.

- O jornal sueco Nerikes Allehanda publica uma caricatura do profeta Maomé, gerando nova vaga de protestos no mundo islâmico.

2008 - O Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, anuncia a sua demissão, num discurso transmitido pela televisão.

- A atleta portuguesa Vanessa Fernandes conquista a medalha de prata na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Pequim2008, ao ficar em segundo lugar na prova individual, atrás da australiana Emma Snowsill.

- Últimas tropas de combate dos EUA retiram-se do Iraque rumo ao Kuwait.

2011 – Morre Pierre Quinon, ex-atleta francês campeão olímpico de salto à vara nos Jogos de Los Angeles’84, aos 49 anos, em le Var, no sul de França, alegadamente por suicídio.

2012 – Morre Santiago Carrillo, histórico dirigente comunista espanhol, aos 97 anos, na sua casa em Madrid, Espanha.

- Patrick Ricard, multimilionário e presidente do grupo de bebidas e licores Pernord-Ricard, morre, aos 67 anos.

- Morre Luiz Goes, cantor e uma das referências da canção de Coimbra, aos 79 anos, em Mafra.

2013 - O jamaicano Usain Bolt assume a liderança do medalheiro individual da história dos mundiais de atletismo, na 14.ª edição, em Moscovo, ao somar o seu oitavo título, na estafeta de 4x100 metros. Bolt, que já havia ganho na Rússia os 100 metros (9,77 segundos) e os 200 (19,66), passou a contar oito medalhas de ouro e duas de prata, superando os norte-americanos Carl Lewis, Allyson Felix e Michael Johnson, todos também com oito cetros.

- Morre Jean Kahn, figura do judaísmo francês, que dirigiu a maior parte das instituições judaicas, aos 84 anos, em Estrasburgo.

2014 – Beneficiando da desistência de alguns tenistas, João Sousa garante o estatuto de cabeça de série no US Open, que arranca a 25 de agosto em Nova Iorque, e torna-se o primeiro tenista português a alcançar tal feito num torneio do Grand Slam.

- Morre Manuel Malta da Costa, considerado um dos melhores cavaleiros portugueses de sempre, aos 68 anos, vítima de cancro.

2015 - Arnaldo França, escritor e antigo ministro cabo-verdiano, aos 89 anos, na Cidade da Praia, vítima de doença prolongada.

===============.

Este é o ducentésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 135 dias para o termo de 2016.

Pensamento do dia: “As verdades herdadas pagam tão alto imposto que é bom abandoná-las”. Pedro Tamen (1934), poeta português.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)