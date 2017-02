Autárquicas: PSD anunciou primeiros 46 candidatos (ATUALIZADA)

Lisboa, 31 jan (Lusa) - O PSD anunciou hoje os nomes de 46 candidatos às eleições autárquicas deste ano, em cuja lista se destacam Marco Almeida (independente), em Sintra, Carlos Carreiras, em Cascais, e Fernando Costa, em Leiria.

Estes 46 nomes foram homologados na terça-feira em reunião da Comissão Política Nacional, com o PSD a indicar que, “para aprovação nas Comissões Políticas Distritais (CPD) estão 173 candidaturas, enquanto que nas Comissões Políticas de Secção (CPS) se encontram 89 nomes em aprovação”.

Face à lista hoje divulgada, é confirmada a candidatura de Fernando Costa à Câmara de Leiria, depois de o ex-presidente da autarquia de Caldas da Rainha ter cumprido um mandato como vereador em Loures, no executivo presidido pelo comunista Bernardino Soares.

A candidatura a Leiria esteve envolvida em polémica, com o ex-chefe de gabinete de Pedro Passos Coelho, Feliciano Barreiras Duarte, a vir a público afirmar ter tido a garantia de apoio do líder do partido em caso de se candidatar àquela autarquia, mas a ver os seus intentos contrariados pelas decisões da Concelhia e Distrital sociais-democratas leirienses.

Ainda no distrito de Leiria, o PSD anunciou o regresso de Fernando Marques, ex-presidente da Câmara de Ansião, à corrida pela conquista da autarquia.

Carlos Carreiras, coordenador nacional autárquico do PSD, em Cascais, e Marco Almeida, o ex-social-democrata que, depois de uma candidatura independente a Sintra nas últimas autárquicas, são outros nomes que, conjuntamente com Almeida Henriques, em Viseu, ou Álvaro Almeida, no Porto, não causam surpresa na lista hoje divulgada pelo partido.

Foram também apresentados como candidatos, pelo distrito de Aveiro, o independente Miguel Bouça (Águeda), Litério Augusto Marques (Anadia), Fernando Brandão Mendes (Arouca), José Rocha (Castelo de Paiva) e António Augusto Mota (Oliveira do Bairro).

No distrito de Braga, é apenas conhecido o candidatos do PSD por Guimarães, André Lima, enquanto pelo distrito de Castelo Branco foram anunciados Marco Baptista (Covilhã), Helena Maria Martins (Proença-a-Nova) e Carlos Faria (Vila Velha de Ródão).

Para o distrito de Faro, os nomes conhecidos são Carlos Silva e Sousa (Albufeira), Rogério Bacalhau (Faro), Rui André (Monchique) e Bruno Sousa Costa (São Brás de Alportel).

O PSD divulgou ainda como candidatos no distrito de Leiria Célia Marques (Alvaiázere), Fernando Marques (Ansião), Paulo Santos (Batalha), Fernando Ferreira (Caldas da Rainha), Luís Filipe da Silva (Figueiró dos Vinhos), Alberto Belo (Nazaré) e Filipe Sales (Peniche).

No distrito de Lisboa, Carlos da Silva é o candidato do PSD na Amadora, Rui Pedro Corça, na Azambuja, e Frederico Rogeiro em Alenquer.

No distrito do Porto são também candidatos Leonel da Silva (Lousada) e Joaquim Pinto (Paços de Ferreira).

Já no distrito de Santarém, o PSD anunciou as candidaturas de António Castelbranco (Abrantes), Jorge Gaspar (Cartaxo), Liliana Pinto (Coruche), Vasco Estrela (Mação), António Miguel Borges (Sardoal) e Luís Boavida (Tomar).

Na margem sul do Tejo, ficaram a ser conhecidas as candidaturas de Nuno Matias (Almada), João Afonso (Montijo), Paulo Ribeiro (Palmela) e Manuel Pereira (Seixal).

O PSD anunciou também António Barbosa (Monção) e Manuel Barros (Ponte de Lima) pelo distrito de Viana do Castelo, enquanto no de Vila Real estão confirmadas as candidaturas de Fernando Queiroga (Boticas), António Cabeleira (Chaves) e Mário Lopes (Murça).

Foi ainda divulgada o nome de Rui Pereira como candidato a Vouzela.

