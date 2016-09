BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 07 set (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

MADEIRA: Sindicato dos Professores aponta falhas no início do ano letivo

O Sindicato dos Professores da Madeira insistiu hoje na necessidade de aplicação do mesmo calendário a todos os graus de ensino, considerando que o arranque antecipado das atividades em alguns setores impede os profissionais de prepararem o ano letivo.

Em conferência de imprensa, a dirigente sindical Margarida Fazendeiro criticou que tenham começado hoje as atividades de educação de infância, ensino especializado e educação especial no arquipélago, quando outras escolas abrem entre 13 e 19 de setembro.

Segundo a responsável, “existem 347 professores na bolsa de substituição por colocar” no arquipélago.

O sindicato criticou também que o Governo tenha mantido o número limite de 25 alunos por turma no setor dos educadores de infância - quando se regista um aumento de inscrições de bebés - e persista na fusão de escolas, o que, sublinhou, contribui para o aumento de desemprego de professores.

PRAIA DA VITÓRIA: Exposição de pintura na Academia de Juventude

A Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, nos Açores, inaugura na sexta-feira, pelas 20:30, uma exposição de pintura de Amâncio Martins.

A mostra "consiste numa retrospetiva dos trabalhos realizados pelo artista, ao longo dos últimos quatro anos", informa uma nota de imprensa da Câmara da Praia da Vitória.

A exposição pode ser vista até ao dia 23 e no dia da inauguração o bar da academia é palco de um concerto com João Pedro Santos. A entrada é livre.

PONTA DELGADA: Exposição “Olhares e sentidos – Reservas Municipais” na Candelária

A exposição “Olhares e sentidos – Reservas Municipais”, uma produção da Biblioteca Municipal Ernesto do Canto, vai estar patente ao público a partir de quinta-feira na sala de exposições da Junta de Freguesia da Candelária, Açores.

A mostra "é uma pequena mostra de obras de arte que fazem parte do acervo" da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A exposição conta com 22 peças, como fotografias, serigrafias, aguarelas, óleos e azulejos.

As peças são de João Freitas, Marta, João Cancela, Biga, Zaida, Débora Soares, Clarisse Borges, Lucia Mortágua, Inês Partor, Ruben Almeida, Francisco Andrade, Pedro Sousa e Inês Carreiro e Ana Vilela.

ANGRA DO HEROÍSMO: Jornadas da Adolescência na quinta e sexta-feira

As I Jornadas da Adolescência da Ilha Terceira, nos Açores, realizam-se na quinta e sexta-feira.

A iniciativa é do serviço de Pediatria do Hospital de Santo Espírito em conjunto com os “Amigos da Pediatria da Ilha Terceira” e tem o apoio científico da Sociedade Portuguesa da Medicina do Adolescente.

As jornadas decorrem no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e incluem uma componente dirigida a profissionais de saúde e outra destinada à população em geral.

Dermatocosmética, sexualidade, vacinação, patologia crónica no adolescente, assim como distúrbios alimentares, sono, afetos e redes sociais são temas a abordar.

ALCOBAÇA: Exposição "Junco" patente em Coz

A exposição "Junco", composta por trabalhos de alunos da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha para o projeto COZ´ART, está patente até ao final do mês na antiga adega das monjas de Coz, Alcobaça.

A partir do estudo da técnica de tratar, corar e tecer o junco, ainda hoje utilizada pelos artesãos de Coz, e dos tradicionais tapetes e ceiras coloridos e padronizados, os estudantes aceitaram o desafio lançado pela Câmara Municipal de Alcobaça para propor novas tipologias de produto, novos materiais e técnicas de produção.

Lançado no final de 2015, COZ´ART é um projeto que visa a revitalização de uma arte centenária da freguesia, formando novos artesãos.

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO: Vila em festa entre 09 e 18 de setembro

As Festas e Feira de verão de Sobral de Monte Agraço começam na sexta-feira e prolongam-se até ao dia 18.

O programa destaca os concertos de Rui Unas e dj Van Breda (09), Luís Portugal (10), Trio Odemira (11) e Augusto Canário (14).

Durante os nove dias de festa, há ainda baile popular com bandas de música, passeio de tratores, ‘workshops’, aulas de zumba, insufláveis para crianças, demostrações cinotécnicas e equestres, exposições, rally papper "Rota das Linhas", festival de ranchos folclóricos, largada de toiros, dj, teatro, torneio de futsal e Grande Prémio de Ciclismo.

TORRES VEDRAS: Mercadinho para crianças no sábado em Santa Cruz

O "Mercadinho de Palmo e Meio", destinado a crianças dos 06 aos 11 anos, está de regresso no sábado, entre as 15:00 e as 18:00, junto à Azenha de Santa Cruz.

Neste "mercadinho" são as crianças que tomam a iniciativa de empreender e determinam quais os produtos ou serviços comercializados. É lançado o desafio de escolherem ou criarem os artigos a vender.

A organização disponibiliza uma banca ou manta (de acordo com os produtos a colocar à venda).

AÇORES: Encontro Regional de Educação Ambiental no Pico e São Miguel

O Governo dos Açores promove na quinta e sexta-feira o XII Encontro Regional de Educação Ambiental e Seminário Eco-Escolas, em simultâneo e com recurso a videoconferência, na Madalena, no Pico, e em Ponta Delgada, em São Miguel.

"Este formato, que é utilizado pela segunda vez, tem como objetivo abranger um maior número de participantes e minimizar a pegada ecológica associada à deslocação dos intervenientes de todo o arquipélago para esta iniciativa bianual", informa uma nota de imprensa do executivo regional.

O programa prevê a realização de várias palestras e oficinas "com o objetivo de potenciar a cooperação e a construção de estratégias pedagógicas entre entidades a nível regional".

HORTA: Museu promove concerto de flauta e cravo

O Museu da Horta, nos Açores, promove na sexta-feira, na Casa Manuel de Arriaga, um concerto de flauta e cravo, com Maria Elena Biasini e Gustaaf van Manen, que apresentarão obras de Bach, Rameau e Scarlatti.

A italiana Maria Elena Biasini é professora de flauta no Conservatório Regional da Horta desde 1992, enquanto o holandês Gustaff van Manen, que vive nos Açores desde 1980, lecionou nos conservatórios regionais de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.

Este concerto, com início pelas 21:00, tem entrada livre.

