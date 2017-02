BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 13 jan (Lusa) - Notícias breves do País (3.ª edição):

RIO MAIOR: Pavilhão polidesportivo recebe torneio de futsal para pessoas com diabetes

O pavilhão polidesportivo de Rio Maior recebe no sábado o primeiro torneio de futsal do ano de 2017 entre associações de pessoas com diabetes, com a participação de cinco equipas, de cada uma das associações participantes.

Promovido pela equipa DiabPT United, que integra membros do Núcleo Jovem da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal, o torneio conta ainda com a participação de equipas das associações de diabéticos do Minho, de Ovar e Todo-o-Terreno.

A iniciativa visa mostrar que o desporto, mesmo praticado de forma intensa e competitiva, pode ser uma realidade para todos e que é possível aliar um estilo de vida saudável a uma boa compensação da diabetes, refere uma nota da organização.

CALDAS DA RAINHA: Casting para selecionar reis do Carnaval

Um casting para selecionar o rei e a rainha do Carnaval nas Caldas da Rainha está a decorrer até ao dia 23, divulgou hoje a câmara.

Organizado pela autarquia, por associações e coletividades do concelho, o Carnaval das Caldas é fortemente influenciado pelo universo das figuras de Bordalo Pinheiro, tendo o Zé Povinho e a Maria Paciência como reis da folia.

“A idade, altura ou medidas são irrelevantes, porque o que se procura é atitude, alegria contagiante e energia”, refere um comunicado em que a câmara esclarece ainda que “não ter vertigens [também] ajuda” a ser rei ou rainha.

Os reis escolhidos vão desfilar nos corsos que irão realizar-se no sábado à noite, no domingo e na terça-feira de Carnaval, no tradicional desfile “trapalhão, satírico e pautado por uma vincada crítica social e política que não poupa ninguém e que dá o mote à decoração dos carros alegóricos e fantasias dos grupos”.

MADEIRA: Sindicatos reivindicam 7% de aumento sobre salário mínimo nacional na região

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) enviou um ofício ao presidente e aos partidos com assento no parlamento da região reivindicando um aumento de 7% do salário mínimo regional em relação à retribuição nacional.

O Conselho do Governo Regional da Madeira decidiu quinta-feira propor a fixação do salário mínimo no arquipélago em 570 euros, sendo a retribuição mínima mensal na região, em 2016, de 540,60 euros.

RIBEIRA BRAVA: PSP indicia homem por posse de armas proibidas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) indiciou um homem residente no concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira, por posse de armas proibidas, foi hoje anunciado.

Na nota divulgada pelo Comando Regional da Madeira, a PSP acrescenta que, no âmbito da sua atividade operacional e na realização de várias diligências de prova por parte da esquadra do concelho de Câmara de Lobos, apreendeu “uma arma de fogo de cano longo, com indícios de adulteração de características (canos serrados)”, entre outros.

O homem foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando em liberdade os trâmites processuais.

