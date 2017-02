Mau tempo: Proteção Civil de Peniche protege bares junto às praias

Peniche, Leiria, 01 fev (Lusa) - A Proteção Civil Municipal de Peniche, Leiria, colocou proteções nos bares junto à costa e condicionou o acesso à praia de Peniche de Cima devido às previsões de mau tempo, disse hoje o presidente da câmara.

Após reunião dos elementos da Proteção Civil Municipal, António José Correia afirmou à agência Lusa que foram colocadas "barreiras físicas" para proteção dos bares nas praias do Molhe Leste e do Baleal, e condicionado o acesso à praia de Peniche de Cima, à entrada da cidade, face à possibilidade de ondas que poderão atingir 12 a 14 metros de altura.

Em Peniche, também o acesso de pessoas e viaturas aos molhes Leste (junto à praia dos Supertubos) e Oeste (junto à marina) vai estar condicionado por decisão da Autoridade Marítima, disse à agência Lusa o Capitão do Porto de Peniche, Marco Augusto.

Nas Caldas da Rainha, o passeio marítimo e a marginal da Foz do Arelho vão estar fechados à circulação de pessoas e viaturas, assim como o acesso ao paredão da Praia da Areia Branca (Lourinhã).

Em função do estado do mar, a Autoridade Marítima pode vir ainda a restringir o acesso à ilha do Baleal e ao Cabo Carvoeiro, e fechar a marginal norte, em Peniche, e o passeio marítimo de Santa Cruz (Torres Vedras).

Em comunicado, a Proteção Civil Municipal da Lourinhã informou hoje que decidiu também interditar o estacionamento da praia local de Porto Dinheiro a partir de quinta-feira.

Os distritos de Leiria e Lisboa vão passar do aviso laranja para o vermelho (o mais grave) às 14:59 de quinta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima", segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho também será acionado entre as 14:59 e as 23:59 de quinta-feira, pelo mesmo motivo, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra.

Às 20:00 de hoje, foi acionado o aviso vermelho nas ilhas do grupo central dos Açores (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) devido a ondas que poderão atingir os 16 metros de altura máxima.

