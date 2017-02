Madeira investe 200 mil na recuperação de imóvel para vítimas dos fogos

Funchal, Madeira, 23 jan (Lusa) – O Governo da Madeira anunciou hoje que vai investir cerca de 200 mil euros na recuperação e reabilitação de um edifício devoluto no centro do Funchal para instalar quatro fogos destinados a pessoas afetadas pelos incêndios de agosto.

“Vamos aproveitar [o edifício] para construir quatro fogos (três T1 e um T0), na baixa do Funchal para servir de mais uma resposta a vítimas dos incêndios”, declarou a secretária regional dos Assuntos Sociais madeirense durante uma visita ao local.

Rubina Leal adiantou que o objetivo do executivo do arquipélago é dar “respostas o mais rápido possível à população” cujas habitações foram danificadas pelos incêndios no passado verão, apontando que pretende que esta obra, na rua do Seminário, tenha início no segundo trimestre deste ano.

“Temos aqui mais uma resposta e temos feito um esforço para encontrar soluções o mais rápido possível”, sublinhou a governante.

A responsável sustentou que, logo após os incêndios, a intervenção do executivo insular começou por ser no realojamento e depois na reconstrução, assegurando que “111 casas estão reconstruídas”.

Adiantou que foi necessário “também encontrar novas respostas que, de alguma forma, aproveitam espaços devolutos, trazem mais população à cidade e respondem à população afetada pelos incêndios”.

Rubina Leal recordou que terá igualmente início a reconstrução de um outro edifício na zona da Boa Nova, arredores do Funchal, para construir quatro fogos e que será aproveitado um terreno disponível na área da Nazaré para edificar novas habitações.

A secretária regional referiu ainda que este imóvel na baixa do Funchal “ficou disponível” e “foi entregue à região no final do ano”, salientando que, se o governo madeirense “tiver edifícios em condições de fazer obra, vai avançar” para resolver as situações.

Os incêndios que ocorreram na Madeira na segunda quinzena de agosto, afetaram sobretudo o concelho do Funchal, provocaram três mortos, um ferido grave, centenas de desalojados e prejuízos materiais avaliados em 157 milhões de euros.

De acordo com o levantamento efetuado pelo governo regional, o fogo provocou danos em 251 habitações, tendo 154 ficado totalmente destruídas.

