Rotas de Sefarad com sete intervenções concluídas até final do ano

Coimbra, 19 dez (Lusa) - A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) disse hoje que até ao final de dezembro serão concluídas as sete intervenções previstas para o ano 2016 no âmbito do Projeto Rotas de Sefarad - Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a DRCC especifica que se prevê para os próximos dias a conclusão do Centro de Diálogo Interculturas de Leiria (Município de Leiria), da Casa da Memória da Medicina Sefardita António Ribeiro Sanches (Município de Penamacor), da Casa da História Judaica da Raia Sabugalense (Município de Sabugal) e do Story Center dedicado à Presença Judaica (Município de Torres Vedras).

As restantes 11 ações materiais, já em execução e com financiamento do EEA Grants, estarão concluídas até abril de 2017. Decorrem nos municípios de Alenquer, Almeida (Vilar Formoso e Malhada Sorda), Belmonte, Bragança, Castelo de Vide, Elvas, Lisboa, Tomar, Trancoso e Vila Nova de Paiva.

Segundo a nota, no âmbito deste programa foram já concluídos os projetos do Hejal do Porto, da Casa da Inquisição, em Monsaraz, e da Casa da Memória Judaica e dos Cristãos Novos, em Castelo Branco.

"Inaugurada no dia 15 de julho do presente ano, a Casa da Inquisição em Monsaraz recebeu, até final de novembro, cerca de 8.800 visitantes, evidenciando um forte impacto junto da população residente, visitantes e turistas, e interesse na preservação da memória e herança judaica sefardita nacional", salienta a informação.

O Projeto Rotas de Sefarad é financiado em 85% pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através do EEA Grants, no âmbito do Programa "PT 08 - Conservação e Revitalização do Património Cultural e Natural".

A Direção Regional de Cultura do Centro e a Rede de Judiarias de Portugal são, respetivamente, o operador do programa e promotor do projeto.

Com um montante alocado de 4.705.882 euros (financiamento EEA Grants no valor de quatro milhões de euros e dos restantes 15% do Estado Português), a execução financeira do Projeto até ao momento é de 41%.

