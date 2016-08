Universidade de Aveiro e Oceanário colaboram na reabilitação de animais marinhos

Aveiro, 31 ago (Lusa) - A Universidade de Aveiro (UA) e o Oceanário de Lisboa assinaram um acordo de colaboração na área das ciências marinhas aplicadas à reabilitação, saúde e ecologia de animais marinhos, anunciou a Universidade de Aveiro no seu “site”.

A colaboração será desenvolvida através do Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (CPRAM), unidade que vai integrar o Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos (ECOMARE), sob responsabilidade da UA.

O ECOMARE, um novo centro de investigação e transferência de tecnologia dedicado às questões do mar, que está a ser ultimado na Gafanha da Nazaré, foi financiado através do Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas do Programa Operacional Regional do Centro (SAICT).

“O envolvimento do Oceanário de Lisboa nas atividades do CPRAM vem alargar, de modo muito expressivo, o âmbito das parcerias que tornam possível o ECOMARE e que já envolviam a Sociedade Portuguesa da Vida Selvagem, a Administração do Porto de Aveiro e a Câmara Municipal de Ílhavo”, refere a Universidade.

A parceria com o Oceanário de Lisboa é considerada uma mais-valia, nomeadamente quanto à manutenção de animais em cativeiro, “sendo uma marca reconhecida e devidamente estabelecida a nível nacional e internacional, e que visa promover a reabilitação, saúde e ecologia de animais marinhos, impondo para tal os mais elevados padrões de qualidade”.

O Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos vai prestar apoio à comunidade científica, educacional, empresarial e industrial, bem como disponibilizar equipamentos e recursos integrados a investigadores externos, procurando otimizar a utilização daquele equipamento científico.

Faz parte da sua missão intervir no resgate, recuperação e devolução ao meio natural de animais marinhos, assim como na manutenção de animais irrecuperáveis e deverá criar uma unidade de resposta em caso de derrame de hidrocarbonetos.

Dentro das suas atividades tem também prevista a elaboração de uma agenda de investigação e divulgação da biodiversidade costeira e oceânica e da ecologia e saúde dos animais marinhos.

Além do centro de reabilitação de animais marinhos, o novo laboratório “ECOMARE” vai integrar o Centro de Extensão e de Pesquisa Ambiental e Marinha (CEPAM) e a Biblioteca de Invertebrados Marinhos e Simbiontes Microbianos, entre outras valências.

MSO // MSP

Lusa / Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)