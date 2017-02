Breves: País

Redação, 27 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

LISBOA: Homem detido por abuso sexual de familiar

A PJ anunciou hoje a detenção, no distrito de Lisboa, de um homem de 31 anos por indícios de abuso sexual de uma jovem de 26 anos, sua familiar próxima e com “notório défice cognitivo”.

De acordo com a PJ, “os factos terão ocorrido durante os últimos cinco anos, no distrito de Lisboa, sempre que a vítima ia passar os fins de semana a casa, já que se encontra institucionalizada”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibição de contactos com a vítima.

CALDAS DA RAINHA: Homem detido por posse e suspeita de tráfico de droga

Um homem de 27 anos foi detido nas Caldas da Rainha por posse e suspeita de tráfico de droga, divulgou hoje a PSP.

A detenção ocorreu na quinta-feira e ao detido foi aprendido haxixe suficiente para a confeção de 117 doses individuais, avaliadas em cerca de 140 euros, refere um comunicado da PSP.

O homem foi notificado para comparecer às autoridades judiciárias competentes.

MUNICÍPIOS: Adesão ao programa Cidades Amigas das Crianças até ao fim de março

Os municípios portugueses podem aderir, até 31 de março, ao Programa Cidades Amigas das Crianças, que pretende o desenvolvimento da cidadania ativa das crianças e dos jovens a nível local, anunciou hoje a UNICEF, promotora do projeto.

O programa “pretende facilitar a troca de experiências e colaborar com os municípios no desenvolvimento de planos locais, bem como reconhecer o seu trabalho em prol das crianças e jovens”, esclareceu, numa nota, o Comité Português para a UNICEF.

Em 2016 aderiram ao programa 35 municípios.

LOULÉ: Nobre Casa da Cidadania entrega louvores a sete cidadãos

A Nobre Casa da Cidadania vai homenagear sete pessoas, no sábado, pelas ações que desenvolveram a favor de terceiros, numa cerimónia que vai decorrer no Salão Nobre da Câmara de Loulé, distrito de Faro, foi hoje anunciado.

Artur Brito, Alexandra Borges, Laura Vasconcellos, Odete Costa, Sofia Nunes, Nuno Galvão e Vera Mendes são os homenageados durante a cerimónia, que destaca cidadãos que promoveram ações em benefício de terceiros, sem obter benefícios ou interesses pessoais.

A construção de casas para vítimas do sismo de 2015 no Nepal, angariação de fundos para apoiar crianças órfãs ou desfavorecidas, a libertação de crianças que estavam em situação de escravatura e a promoção da igualdade de género são alguns dos projetos em que os homenageados se envolveram.

AMADORA: Escolas assinalam dia internacional da não-violência e da paz

Os estabelecimentos de ensino do concelho da Amadora assinalam, na segunda-feira, o Dia Internacional da Não-Violência e da Paz nas Escolas, com diversas iniciativas, incluindo a realização de cordões humanos, anunciou hoje a autarquia.

"Dos jardins-de-infância até ao secundário, o importante é o envolvimento de todos na luta contra a problemática da violência nas escolas e, para tal, serão desenvolvidas ações simbólicas, como o uso de uma 't-shirt' branca por alunos, professores e pessoal não docente", explicou a câmara municipal.

Segundo uma nota da autarquia, a iniciativa prevê ainda a realização de um cordão humano à volta de cada escola, pelas 11:00, e a criação de mensagens ou desenhos sobre o tema, por alunos e professores, que serão posteriormente exibidos em cada estabelecimento.

A ação, inserida no Plano Municipal contra a Violência, pretende sensibilizar a comunidade escolar e a sociedade em geral "para valores como o respeito, a cooperação, a solidariedade, a não-violência e a paz nas escolas".

FUNCHAL: 33 madeirenses concorrem a Controlador de Tráfego Aéreo

Trinta e três madeirenses candidataram-se a provas do processo de recrutamento para a carreira de Controlador de Tráfego Aéreo, divulgou hoje a NAV PORTUGAL.

As provas decorrerão entre domingo e quinta-feira nas instalações da NAV PORTUGAL no aeroporto do Funchal.

A NAV PORTUGAL emprega atualmente cerca de 70 técnicos na Madeira.

FUNCHAL: Cinco feridos ligeiros na semana de 20 a 27 de janeiro na Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou hoje que, em matéria de sinistralidade rodoviária, a Madeira registou, entre 20 e 26 de janeiro, 46 acidentes que causaram cinco feridos ligeiros.

Dos 46 acidentes, a maioria (35) foram colisões.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)