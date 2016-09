Gastão Elias eliminado na primeira ronda do torneio de ténis de São Petersburgo (ATUALIZADA)

São Petersburgo, Rússia, 21 set (Lusa) – O tenista português Gastão Elias, 61.º do ‘ranking’ mundial, foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de São Petersburgo, Rússia.

No primeiro encontro entre ambos, o número dois português perdeu com o sérvio Viktor Troicki, o sétimo jogador mais cotado em prova (33.º da hierarquia), em dois ‘sets’, com os parciais de 6-1 e 6-2, em apenas 54 minutos.

"Não há muito a dizer. Simplesmente notou-se a falta de ritmo. Estava a chegar às bolas um bocadinho descoordenado, os ajustes ainda não estavam bons para piso rápido", explicou à agência Lusa Gastão Elias, que no fim de semana passado representou Portugal na Taça Davis, num 'play-off' contra a Eslovénia disputado em terra batida.

O jovem da Lourinhã acredita que agora irá melhorar progressivamente a sua performance em 'hard court'.

"Tenho mais quatro ou cinco torneios em piso rápido. Foi pena não ter tido mais tempo de adaptação, mas agora vou aproveitar até à China para treinar bem, para adaptar-me o mais possível. Hoje foi basicamente falta de ritmo, algumas opções táticas erradas, como tentar mudar de direção muito rápido no ponto. E isso é culpa da falta de adaptação a piso rápido. Mas mantenho-me positivo e pronto para os próximos torneios", garantiu.

Pouco antes da derrota de Elias, o outro português em São Petersburgo, João Sousa, 34.º da hierarquia, tinha garantido a passagem à segunda ronda depois de vencer o moldavo Radu Albot, número 101 do mundo e proveniente do ‘qualifying’.

João Sousa venceu Radu Albot em três ‘sets’, pelos parciais de 3-6, 6-4 e 7-5, em duas horas e 24 minutos.

Na segunda ronda, João Sousa defrontará o russo Andrey Rublev, um jovem de 18 anos classificado no lugar 201 da hierarquia e que mereceu um convite (‘wild card’) da organização para entrar no quadro principal.

