Novo disco d'As 3 Marias, “Depois”, revela "nova linguagem musical"

Redação, 26 jan (Lusa) – O terceiro álbum do grupo As 3 Marias, “Depois”, chega ao mercado na sexta-feira e apresenta, “em termos de sonoridade, uma nova linguagem musical”, como disse à Lusa um dos seus elementos, Cristina Bacelar.

"Em termos de sonoridade, há uma nova linguagem", "foi tudo pensado antes de chegar até aqui, até porque não fazia sentido, fazer um disco igual aos anteriores. Os discos fazem sentido se forem diferentes e encaramos isto como um desafio", disse à agência Lusa a guitarrista Cristina Bacelar, que constitui As 3 Marias com Fátima Santos (acordeão) e Iamina Khmelik (violino).

O álbum foi produzido por Nuno Gonçalves dos Gift, que foi “fundamental” nesta nova “roupagem musical”, em que o trio feminino do Porto misturou os seus instrumentos acústicos com a eletrónica, e deu uma linguagem musical “mais pop” que é a novidade, na medida em que, em anteriores trabalhos, “já tinham experienciado a eletrónica”.

“Este é um disco de canções, para ser partilhado, um disco com que as pessoas se podem identificar com as letras, que falam das questões inerentes a todo o ser humano, são letras bem-dispostas, é um disco alegre, e mesmo [a canção] ‘Ruga de Expressão’, que fala da perda, é uma perda com renovação, com oportunidade, com uma alternativa”, argumentou.

Cristina Bacelar realçou “a repetição dos refrões, uma das características da ‘pop’, que as pessoas podem cantar, muitas vezes desmontados da própria estrutura da letra”.

“São canções que as pessoas vão cantar, e vão identificar-se com as letras, porque estão mais acessíveis, e é um disco que tem uma característica muito mais comercial do que qualquer trabalho que As 3 Marias já fizeram, e nós também não escondemos isso”.

O CD é maioritariamente composto por Cristina Bacelar, que assina a letra e música de sete das oito canções do disco, que inclui ainda um instrumental, “Porto em Rumba”, também de sua autoria.

As exceções são “E me cantei”, uma letra de Simone de Oliveira, que Cristina Bacelar musicou, e “João e Maria”, de Chico Buarque, o que, para Cristina Bacelar, foi “um regresso à adolescência”, em que ouvia e começou a tocar Bossa Nova.

Cristina Bacelar realçou o “papel” desempenhado por Simone de Oliveira, através da qual chegaram a Nuno Gonçalves, pela recriação pel’As 3 Maria da canção “No teu Poema”, de José Luís Tinoco, e que lhes abriu as portas da discográfica Sony, que chancela o CD.

“A Simone está no antes e depois d’As 3 Marias, é a charneira”, sublinhou.

Cristina Bacelar afirmou que “era preciso mudar” e reconheceu que a “assinatura de Nuno Gonçalves”, na produção do álbum, foi decisiva para esta “nova sonoridade”, e referiu o sucesso dos Gift e dos “Amália Hoje”, projetos dos quais o músico de Alcobaça faz parte.

“A assinatura de Nuno Gonçalves só foi influente nesta mexida de sonoridade, porque domina muito bem esta linguagem da pop e da eletrónica, mas soube compreender a nossa sensibilidade acústica e soube cruzar tudo isto”, afirmou.

Cristina Bacelar afirmou que este novo CD perspetiva “chegar a um maior número de pessoas, porque, quando se faz música, é para mostrar às pessoas aquilo que se faz, e este é um disco positivo e com muita cor”.

O álbum “é um trabalho feito a oito mãos”, rematou Cristina Bacelar, incluindo no trio Nuno Gonçalves, que “teve uma influência capital”.

“Desejosas de voltar ao palco e ao contacto com o público”, As 3 Marias apresentam-se no sábado, às 21:30, na FNAC do NorteShopping, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

NL // MAG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)