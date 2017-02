BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 30 jan (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

CALDAS DA RAINHA: Detido para cumprimento de prisão por crime de violação

A PSP deteve um homem, de 40 anos, para cumprimento de uma pena de sete anos e nove meses de prisão efetiva pelos crimes de violação e prática de atos sexuais com adolescente.

Num comunicado divulgado hoje, a PSP revelou que o homem foi detido na sexta-feira, “em virtude de contra o mesmo existirem mandados de detenção e condução, emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Juízo Central Criminal de Loures”

O detido foi conduzido e entregue no Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.

CALDAS DA RAINHA: Homem detido por posse de droga

A PSP das Caldas da Rainha deteve, no domingo, um homem de 27 anos, por posse de haxixe suficiente para a confeção de 40 doses individuais avaliadas em cerca de 55 euros.

O detido foi notificado a comparecer às autoridades judiciárias competentes.

ÓBIDOS: Caminhada para angariação de desfibrilhador automático

Realiza-se, no próximo dia 5 de fevereiro, uma Caminhada Solidária a favor dos Bombeiros de Óbidos, tendo como objetivo a angariação de fundos para um desfibrilhador automático para o Corpo de Bombeiros, divulgou a Câmara.

O passeio, intitulado “Red Walk”, decorrerá junto ao parque de estacionamento na localidade de Salir do Porto (Caldas da Rainha), a partir da 10:00, numa distância de cinco quilómetros.

A caminhada não necessita de inscrição e os participantes deverão entregar o donativo, no valor de cinco euros, no próprio dia do evento.

A organização, a cargo de “International Ladies of Caldas da Rainha”, pede a todos os caminhantes que levem uma peça de roupa vermelha.

NAZARÉ: PSP assinala Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas

A Esquadra da PSP da Nazaré associou-se hoje à celebração do Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas com uma ação de sensibilização sobre a importância da data e do seu significado, realizada junto das crianças que frequentam o Centro Escolar da Nazaré.

O dia foi instituído em 1964 com o objetivo de alertar alunos, pais, professores e toda a sociedade para valores como o respeito, a cooperação, a solidariedade, a não-violência e a paz.

De acordo com informações dadas pelo comandante da Esquadra da PSP, António Caroça, à autarquia, ao longo de toda a semana “irão decorrer outras ações no agrupamento de escolas da Nazaré”, sobre a data e sobre o Programa “Escola Segura”.

SETÚBAL: Golfinho oceânico encontrado morto na praia da Figueirinha

Um golfinho da espécie `comum-riscado´, que não pertence à comunidade de golfinhos do estuário do Sado, deu à costa durante o último domingo, na praia da Figueirinha, em Setúbal, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Marítima de Setúbal foi alertada para a presença de um golfinho morto na praia, efetuou o registo biométrico do mesmo e disponibilizou fotografias ao Parque Natural da Arrábida, que concluiu tratar-se de um golfinho oceânico.

A comunidade residente de golfiunhos do estuário do Sado, única em Portugal e uma das poucas existentes em zonas estuarinas europeias, tem atualmente cerca de duas a três dezenas de elementos.

AMADORA: Câmara atribui fogos vagos por falta de pagamento em Sintra

A Câmara da Amadora vai atribuir sete fogos municipais, que ficaram vagos no vizinho município de Sintra, na sequência de despejos por falta do pagamento de rendas, informou hoje a autarquia.

No âmbito do Regulamento Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação vão ser disponibilizados sete fogos, de tipologia T2, na freguesia de Algueirão-Mem Martins (Sintra), a partir de candidaturas recebidas até 20 de janeiro.

"Os fogos a atribuir foram retomados pelo município por incumprimento reiterado do pagamento de renda com o intuito de, com justiça e equidade, tentar responder ainda que numa ínfima parte aos pedidos de habitação recebidos", refere uma nota no 'site' da autarquia.

O regulamento municipal faz depender a atribuição de fogos municipais de várias condições, nomeadamente situação financeira e residência no concelho há pelo menos dois anos, mas apesar do limitado número de fogos a câmara acrescenta que "continuarão a ser recebidas candidaturas para atribuições/tipologias subsequentes".

SALVATERRA DE MAGOS: Câmara requalifica campo de futebol e constrói centro escolar em Foros de Salvaterra

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos inaugurou no fim de semana o novo relvado sintético e a requalificação do espaço envolvente do Campo da Pedrinha, em Foros de Salvaterra, freguesia onde está a construir um novo centro escolar.

Em comunicado, o executivo liderado por Hélder Esménio (PS) afirma que o investimento de mais de 200.000 euros no Campo da Pedrinha, inaugurado sábado pelo ministro da Educação, vai beneficiar cerca de 200 atletas.

O novo centro escolar de Foros de Salvaterra/Várzea Fresca, cuja obra se iniciou em dezembro último, representa um investimento de 2,3 milhões de euros, 1,5 milhões dos quais de financiamento comunitário no âmbito do Portugal 2020, e vai acolher 250 crianças em 14 salas (nove de primeiro ciclo, três de jardim-de-infância e duas de animação e apoio à família), num espaço que terá ainda sala polivalente, refeitório, cozinha e zonas de recreio.

SANTARÉM: Cineclube dedica o mês de fevereiro a Wim Wenders e Emir Kusturica

Filmes de Wim Wenders e Emir Kusturica vão ser exibidos às quartas-feiras durante o mês de fevereiro no Teatro Sá da Bandeira, no âmbito da programação regular do Cineclube de Santarém.

Na próxima quarta-feira à noite passará a última longa-metragem de Wim Wenders, “Os Belos Dias de Aranjuez”, estreada em dezembro, seguindo-se, dia 08, “As Asas do Desejo”, de 1987, que conquistou a Palma de Ouro para Melhor Realizador no Festival de Cannes.

De Emir Kusturica serão exibidos “Na Via Láctea”, a sua obra mais recente, no dia 15, e, dia 22, “O Papá foi em Viagem de Negócios”, a sua primeira Palma de Ouro em Cannes para o Melhor Filme.

