Quinze exposições para ver em simultâneo no Folio

Óbidos, Leiria, 21 set (Lusa) – Quinze exposições e duas instalações artísticas vão transformar o Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorre na vila entre quinta-feira e 2 de outubro, no evento literário com mais mostras patentes ao público em simultâneo.

“As tentações de Santa Antão”, pintado por Hieronymus Bosch em 1500, vai poder ser apreciado em Óbidos, numa das raras saídas de uma das peças mais importantes da coleção de pintura europeia do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

O tríptico integra os quatro elementos do universo – céu, terra, água e fogo – tornando-os cenário de personagens estranhas que povoam o quadro que entrou

No MNAA em 1913 e só foi exposta noutros locais por quatro vezes, a última das quais no Museu do Prado, em Madrid, assinalando os 500 anos da morte do pintor.

Da programação do Folio faz também parte a estreia mundial de “O Lagarto”, uma exposição de 18 xilogravuras que aliam a palavras do Nobel português José Saramago ao traço do artista Popular J. Borges.

“A jangada de pedra”, de Saramago, foi ainda inspiração para a exposição Utopia hoje, mostra que reúne obras de 10 jovens artistas que interpretam de forma livre esta obra e “Mensagem”, de Fernando Pessoa.

Ruy Belo será homenageado com uma exposição de fotografia de Duarte Belo (filho) retratando alguns dos objetos cerâmicos que povoaram a casa do poeta.

Inédita é também uma mostra de Júlio Pomar, que condensa as suas três fases sobre D. Quixote (personagem de Miguel de Cervantes).

Na Ilustração destaque para a PIM – Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, com a participação especial de Jutta Bauer, vencedora em 2010 do Prémio Andersen Christian Hans.

André da Loba, Catarina Sobral, Guridi, Anna Laura Cantone, André Neves, Helena Zália, Fernanda Fragateiro, Ana Seixas, Marta Torrão, Rachel Caiano, Paul Hardman, Paulo Galindro, Bernardo Carvalho, Yara Kono, Teresa Cortêz, Ana Biscaia, Susa Monteiro, Margarida Botelho, Natalina Cóias, Marina Palácio, João Fazenda são alguns dos nomes que farão parte do coletivo impar de ilustradores presentes na mostra.

A mostra tem curadoria de Mafalda Milhões e Afonso Cruz, este último também autor da mostra “Escritores”.

O Museu Nacional da Imprensa volta a levar a Óbidos a exposição “Porto Cartoon”, este ano dedicada ao Ano do Entendimento Global.

Para ver haverá ainda “Retratos de autores” como Marguerite Yourcenar, Samuel Beckett, Roland Barthes e Jorge Luis Borges, fotografados pelo brasileiro Carlos Freire.

“Desnorte”, de Gilson Lopes, e “Visualizações da influência da ‘canção no exílio”, são outras das propostas do festival que exporá também o resultado desafio lançado ao público para criar o seu própria cartaz, e resultou na “Utopia Coletiva”, contendo os trabalhos selecionados.

No que toca a instalações António Jorge Gonçalves e Nuno Artur silva vão guiar o publico num passeio pelas cidades irreais – e, muito em particular, pela Lisboa de Filipe Seems, um detetive escritor, herói de uma banda desenhada de aventuras passada no futuro dos anos noventa do século XX.

Já o coreografo e bailarino Rui Horta assina Lúmen, uma instalação que recorre à luz e ao vídeo para deslocar o espaço sacral para o território da arte.

A segunda edição do Folio celebra os 500 anos da ‘Utopia’ de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte dos clássicos William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

