Embarcação naufraga em Peniche, pescadores a salvo

Peniche, Leiria, 20 dez (Lusa) - Uma embarcação da pesca local naufragou hoje junto à praia do Baleal, Peniche, tendo os dois pescadores a bordo sido salvos por uma outra embarcação que se encontrava próxima, disse o capitão do Porto de Peniche.

"A embarcação ‘Tânia Isabel’ virou-se a sul do Baleal por uma volta de mar. Os pescadores estavam com os coletes salva-vidas vestidos e agarrados à proa do barco quando uma outra embarcação, ‘Ribela', que estava nas proximidades, chegou ao local para os resgatar", afirmou Marco Augusto à agência Lusa.

Os pescadores, de 35 e 44 anos, foram assistidos no local por terem sinais de hipotermia e foram transportados para a urgência de Peniche.

"As vítimas estão bem de saúde e foram classificadas como ligeiras", disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Peniche, José António Rodrigues.

A embarcação, de seis metros de comprimento, afundou e constitui perigo à navegação naquele local.

No local, estiveram 13 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Polícia Marítima e Capitania de Peniche, entre os quais três ambulâncias.

