BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 27 jul (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

OEIRAS: Câmara substitui caixotes de lixo

A Câmara de Oeiras vai substituir os tradicionais caixotes de lixo verdes por modernos equipamentos enterrados para deposição de resíduos urbanos, de grande capacidade, com vista à redução do número de circuitos de recolha e recursos associados.

De acordo com a autarquia, o objetivo é "acabar com o lixo espalhado à volta dos caixotes e o mau cheiro proveniente dos mesmos, com todas as implicações que tal traz para o ambiente e mesmo para a saúde".

A instalação destes novos equipamentos arrancou em Linda-a-Velha (a localidade com o maior número dos tradicionais caixotes verdes), onde já foram instalados 41 contentores para deposição indiferenciada e seletiva, de um total de 77. Os restantes 36 serão colocados nesta localidade até meio de agosto.

Ao todo serão colocados 500 equipamentos no concelho, nomeadamente em zonas residenciais de elevada densidade populacional e de grande concentração da atividade comercial.

TORRES VEDRAS: Bares de festival fiscalizados pela autoridade tributária

A Autoridade Marítima Nacional anunciou hoje a realização de uma ação de fiscalização, na noite de sábado, aos bares existentes no festival Ocean Spirit, na praia de Santa Cruz, Torres Vedras em conjunto com a Autoridade Tributária e Aduaneira.

A ação, no interior do recinto, foi direcionada a estabelecimentos já referenciados por incumprimento fiscal, tendo resultado na notificação dos infratores e consequente pagamento para que a penhora de bens não fosse efetiva durante a ação.

Devido ao aglomerado de pessoas dentro do recinto, houve necessidade de envolver agentes da Polícia Marítima para proteção aos inspetores tributários durante toda a ação.

TORRES VEDRAS: 100 mil visitantes no festival de ondas Ocean Spirit

A décima edição do festival de ondas Ocean Spirit, em Santa Cruz (Torres Vedras), recebeu este ano 100 mil visitantes, batendo o recorde de todas as edições anteriores, anunciou hoje a organização, a cargo do município e da Associação Santa Cruz Ocean Spirit.

A etapa do campeonato do mundo de surf WQS1000, de qualificação para o campeonato onde estão os melhores surfistas do mundo, ajudou a atrair turistas a Santa Cruz. Entre o mundial de surf, o mundial de waveski, o Internacional de skimboard, o nacional de Bodysurf, a prova de surf adaptado e a prova de natação em águas abertas, foram mais de 300 atletas nas ondas de Santa Cruz.

TORRES VEDRAS: Noites do Parque arrancam no sábado

O ciclo musical "Noites do Parque" regressa este ano à cidade de Torres Vedras, tendo como palco o jardim do Choupal, recentemente requalificado.

A artista Isaura, que em dezembro se estreou com o tema "Useless" e, em maio, lançou "Change It", inaugura as "Noites do Parque 2016", com um concerto no sábado, às 22:00.

Seguem-se Flak (06 de agosto), com a participação de Benjamin, Golden Slumbers (13 agosto) e Diogo Picão (20 de agosto).

LISBOA: Mulher detida por furto em transporte público

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje a detenção de uma mulher “pelo crime de furto”, na terça-feira, cerca das 12:40, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa.

A autora do crime aproveitou "a distração da vítima", que se encontrava no “autocarro da linha 727 da Carris”, para lhe retirar do bolso das calças “a quantia monetária de cerca de novecentos dólares americanos", informou a polícia.

Segundo a PSP, a mulher, que já tinha sido “detida pela PSP por crime idêntico”, foi presente a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

FUNCHAL: Apreendidos artigos contrafeitos no valor de 13.700 euros

A Guarda Nacional Republicana (GNR) da Madeira anunciou hoje ter apreendido artigos contrafeitos no valor de 13.700 euros, no Funchal, numa operação efetuada pelo comando territorial da região.

A GNR avançou em comunicado que identificou o proprietário dos estabelecimentos fiscalizados, acusado da prática de um crime de contrafação, tendo sido “elaborados três autos de notícia pela prática do crime”.

No decorrer da operação, “foram analisados artigos que, quando comparados com produtos originais, apresentavam falhas de fabrico e pouca qualidade”, adiantou aquela força de segurança.

