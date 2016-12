Autarcas querem nova lei para freguesias com mais meios e competências

Lisboa, 05 dez (Lusa) - A maioria dos autarcas que hoje se deslocaram ao parlamento defenderam a reorganização territorial das freguesias, muitos para antes das eleições de 2017, mas também apelaram a um novo quadro de descentralização de competências.

"Esta reorganização traduz-se num verdadeiro retrocesso para o poder local democrático", afirmou José Russo, presidente da junta da União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, no concelho de Évora.

O autarca, que falava no parlamento numa audição pública sobre projetos de lei para a reposição de freguesias, salientou que "a poupança nalgumas senhas de presença não é comparável ao aumento das despesas em comunicações, deslocações e outros procedimentos com o funcionamento em dois edifícios" da nova junta.

"Este processo, feito a régua e esquadro, foi imposto sem ouvir os órgãos autárquicos e as populações, no âmbito de compromissos assumidos por governos anteriores", criticou, perante a comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

A audição pública, que levou ao parlamento três centenas de autarcas de municípios e de freguesias, inseriu-se no debate de duas propostas de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, que defendem a reposição de freguesias antes das eleições autárquicas de 2017, e uma resolução do PS que aponta para a avaliação depois do ato eleitoral, como pretende o Governo.

Um despacho governamental constituiu um grupo técnico com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Associação Nacional de Freguesias (Anafre), para propor "critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados do processo de fusão/agregação", que levou à redução para 3.092 das 4.259 freguesias então existentes.

"Esta é uma lei de uma reforma iníqua, uma reforma abjeta, fruto de um capricho ideológico e que nós autarcas de freguesia e populações é que estamos a sentir os verdadeiros efeitos negativos", lamentou Pedro Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira.

O autarca do concelho de Matosinhos apelou para que a Assembleia da República se entenda "em relação ao momento" para alterar a atual lei e que "o país se una" em torno de um processo "importante e determinante para o futuro"

"Mas, mais importante que discutirmos o tempo e momento em que ela vai acontecer, é discutirmos as competências das freguesias, os meios financeiros das freguesias e, acima de tudo, que a Assembleia da República se una nesse mesmo desígnio", reiterou.

Para Nuno Oliveira, presidente da União de Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral, a experiência do "casamento" de cinco freguesias do concelho de Barcelos "foi extremamente positiva".

"Estamos a falar de cinco freguesias que têm à volta de 2.500 eleitores (…), em que não conseguia, cada uma delas por si, apresentar serviços permanentes à população", disse.

Por isso, notou que se a união de freguesias fosse separada seria "uma perda tremenda para as populações, mesmo significativa, porque nenhuma, por si só, tem capacidade para prestar os serviços" atuais ou absorver os funcionários.

"A reforma que nós (…) necessitamos não se limita apenas ao território, com a reversão de freguesias. Aquilo que necessitamos é de uma verdadeira reforma ao nível das competências e do seu financiamento", advogou Francisco Martins, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria e São Pedro Matacães.

O autarca do concelho de Torres Vedras, com 62 quilómetros quadrados e 26.000 habitantes, contou que gere o resultado de uma "agregação forçada de três freguesias que tinham dinâmicas diferentes".

"O que desejamos é que não se olhe apenas para os grandes centros urbanos", afirmou Francisco Martins, acrescentando que a legislação deve ter em conta as características dos territórios e como as freguesias urbanas são diferentes das rurais.

