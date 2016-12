BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 30 nov (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

SANTA CRUZ: Águas e Resíduos alerta para impacto sonoro de manutenção de estação

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) alertou hoje a população para o impacto sonoro dos trabalhos de manutenção anual da Estação de Tratamentos de Resíduos Sólidos da Meia Serra, em Santa Cruz, que vão ocorrer em dezembro.

Segundo a informação divulgada, os trabalhos vão ocorrer nas instalações, localizadas na freguesia da Camacha, entre os dias 02 e 05 e entre 08 e 11 de dezembro, o que pode provocar um ruído que “pode ser comparado à descolagem de um avião comercial”.

A ARM menciona que vai limpar as caldeiras e condutas de vapor, através de um processo de sopragens de vapor, apelando à compreensão da população.

MADEIRA: Orquestra Clássica dá concerto na Assembleia Legislativa

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) dá no sábado um concerto no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, anunciou hoje a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, informando que o evento já está esgotado.

A orquestra será dirigida pelo maestro madeirense Luis Andrade, contando o espetáculo com a especial participação da solista Eduarda Melo.

O programa é composto pela interpretação de obras de Mozart, Rossini, Handel, Bach e Lehár.

LISBOA: PSP apreende 16 armas de fogo

A PSP apreendeu em Lisboa, na última semana, 16 armas de fogo e as respetivas munições e identificou 12 homens com idades entre os 45 e os 82 anos por as licenças de uso e porte de arma estarem caducadas.

Em comunicado, a PSP especificou que apreendeu 13 espingardas de caça, dois revólveres, uma pistola e 128 munições.

“As apreensões resultam do facto de os detentores das armas de fogo possuírem as respetivas licenças de utilização e porte de arma caducadas há mais de 180 dias e por não terem comunicado à PSP no prazo de 90 dias o óbito dos legítimos proprietários, dando assim origem à elaboração de autos de contraordenações e processos-crime”, lê-se no comunicado.

A operação da PSP ocorreu entre 23 e 29 de novembro, em residências particulares nas freguesias de Benfica, Carnide, Lumiar, Santa Clara e São Domingos de Benfica.

MADEIRA: Estaleiro naval dos Socorridos adjudicado

O Conselho do Governo Regional da Madeira reunido hoje na Quinta Vigia autorizou a adjudicação da exploração do estaleiro naval dos Socorridos a uma sociedade comercial, anunciou a porta-voz do encontro.

A adjudicação foi feita à sociedade que “apresentou a proposta financeiramente mais vantajosa”, que representa 360 mil euros de investimento inicial e 1.500 euros de renda, disse a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal.

O executivo madeirense também atribuiu um apoio de 9.500 euros ao Centro Luis de Camões, para comparticipação dos encargos com acolhimento de pessoas do Porto Santo e outros pontos da ilha da Madeira que têm de deslocar-se para tratamentos no hospital do Funchal.

Foi declarado de interesse público estratégico um conjunto de investimentos em regadios coletivos que visam minimizar as perdas de água mediante a recuperação de infraestruturas de transporte e armazenamento de caudais.

FUNCHAL: Feiras de Natal ao domingo no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje que vai promover, nos três primeiros domingos de dezembro, feiras temáticas de Natal no espaço da Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, um dos espaços mais visitados pelos turistas na cidade.

Segundo a nota divulgada pela autarquia, o objetivo desta iniciativa é “aproveitar a quadra para dinamizar o mercado em termos comerciais, dando visibilidade a diferentes marcas e parceiros e multiplicando a oferta à população”.

As iniciativas serão sobre “decorações, acessórios e moda” (04 dezembro), “iguarias de Natal” (11 dezembro) e “feiras temáticas de Natal” (18 dezembro), sendo esta praça também palco para os Cantares de Natal que acontecem na “Noite do Mercado”, uma das mais importantes tradições desta época na Madeira.

MADEIRA: M-ITI parceiro em projeto de combate à pobreza

O Madeira-ITI (Instituto de Tecnologias Interativas) tornou-se parceiro de um projeto de inovação social de combate à pobreza, anunciou hoje a Universidade da Madeira.

Segundo a informação, este novo projeto, intitulado “Poverty, Income and Employment News” (PIE News)”, é financiado pelo programa comunitário Horizonte 2020 da Comissão Europeia, estando prevista uma plataforma de acesso a medidas de apoio que vai funcionar na Croácia, Itália e Holanda, com perspetivas de expandir-se para o resto da Europa.

O lançamento inicial está previsto para o segundo trimestre de 2017 e os seus mentores esperam poder melhorar as condições de vida de mais de um milhão de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social.

LOURINHÃ: Maior cidade em Lego de um único colecionador em exposição

Uma cidade em Lego, composta por cinco milhões de peças e com uma dimensão de 90 metros quadrados, considerada a maior do mundo de um único colecionador, está exposta até 11 de dezembro.

Na cidade miniatura, existe tudo o que tem uma verdadeira cidade: habitações, esquadra de polícia, quartel dos bombeiros, hotéis, estação de comboios e linhas de caminho-de-ferro, cais com embarcações atracadas, igreja e cemitério, hortas agrícolas, estádio de futebol, aeroporto, zonas verdes, zona industrial, monumentos e até um parque de diversões.

Além da exposição, os mais pequenos podem entreter-se a construir Legos num espaço de animação, enquanto os adultos podem adquirir produtos locais num mercado de Natal que aí decorre.

As iniciativas são promovidas pelo núcleo de Escuteiros da Lourinhã, que está a comemorar os seus 40 anos.

MAFRA: Câmara disponibiliza mais 65 lugares de estacionamento

A Câmara de Mafra anunciou hoje que na quinta-feira entra em funcionamento o parque de estacionamento do mercado, com 65 lugares disponíveis e gratuitos, com o objetivo de aumentar o estacionamento na vila.

O parque à superfície foi criado em dois níveis contíguos, um deles na Rua Serpa Pinto e o outro na Rua Serafim da Paz Medeiros, ligados entre si por uma via pedonal.

O novo equipamento, localizado num terreno cedido ao município pela Santa Casa da Misericórdia de Mafra, vem aumentar o estacionamento na vila a pensar nos consumidores do comércio local e do Mercado Municipal e nos turistas que visitam o Palácio Nacional.

LISBOA: 1.º de Dezembro comemorado com desfile de bandas filarmónicas

Lisboa vai receber na quinta-feira o 5.º Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, para assinalar a Restauração da Independência, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A nota do município acrescenta que o desfile provocará condicionamentos no trânsito, principalmente nas freguesias de Santo António e Santa Maria Maior, uma vez que o cortejo terá início às 15:00 junto à estátua dos Combatentes da Grande Guerra e chegada prevista à Praça dos Restauradores, às 16:35.

Por isso, as "faixas centrais da Praça dos Restauradores ficarão encerradas à circulação entre as 08:00 e as 18:30", enquanto "a faixa central da Avenida da Liberdade será ocupada com o estacionamento dos autocarros, entre o cinema São Jorge e o cruzamento com a Rua Alexandre Herculano", conclui a Câmara de Lisboa.

