Incêndios: Treze fogos preocupam, o de Águeda é o que mobiliza mais meios

Lisboa, 09 ago (Lusa) – Treze incêndios nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Braga preocupavam os bombeiros às 07:00, sendo o fogo no concelho de Águeda o que mais meio mobilizava, adiantou Miguel Cruz da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o Adjunto Nacional de Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Miguel Cruz, disse que as 13 situações são difíceis, mas os fogos que apresentam maiores dificuldades e desafios na resolução são os de Arouca, distrito de Aveiro, Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, e Gondomar, distrito do Porto.

“A situação mais antiga é a de Arouca que se iniciou no sábado e lavra na encosta da serra da Freita. Mas o de Águeda é o que mais meios mobilizava às 07:00: 298 bombeiros, apoiados por 99 veículos”, adiantou.

O incêndio de Arouca estava hoje de manhã a ser combatido por 255 operacionais apoiados por 90, o de Gondomar no distrito do Porto mobilizava 108 bombeiros, com o auxílio de 31 meios terrestres e o de Vila Nova de Cerveira tem no terreno 78 operacionais, apoiados por 33 veículos.

Também o fogo em Barcelos, distrito de Braga, mobilizava hoje de manhã 232 operacionais, apoiados por 79 meios terrestres.

“Temos tido alguns incêndios que se têm aproximado das aldeias os meios têm feito uma defesa em torno das habitações no sentido de que não haja danos nas mesmas. Tem sido trabalho árduo”, sublinhou.

Segundo Miguel Cruz, o número de ignições faz com que o número de meios disponíveis para cada uma delas vá diminuindo, causando desafios maiores.

“Nesse sentido, quero deixar um apelo aos cidadãos para que tenham o máximo cuidado e, numa altura em que as condições atmosféricas são adversas, ter cuidados com a utilização do fogo, que é expressamente proibido”, disse.

Miguel Cruz adiantou que já está a ser feita uma avaliação para reforçar o combate aos incêndios com meios aéreos.

De acordo com a ANPC, “ocorrências importantes”, são aquelas que decorrem há mais de três horas e mobilizam mais de 15 meios de socorro.

ÀS 07:00, de acordo com a página da Internet da ANPC, estavam ativos 215 incêndios, que estavam a ser combatidos 3.299 operacionais, com o apoio de 1.081 meios terrestres.

Entre estes fogos encontram-se vários em Lisboa e nos arredores: em Carnide, Loures, Sintra, Loures, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)