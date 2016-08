BREVES: Economia

Lisboa, 23 ago (Lusa) - Notícias breves de economia:

Interesse por quartos para arrendar aumentou 123% no primeiro semestre de 2016

O interesse pelo arrendamento de quartos em Portugal aumentou 123% no primeiro semestre de 2016 e o preço dos mesmos para arrendamento subiu 9% durante o último ano, anunciou o portal de anúncios imobiliários Idealista em comunicado.

O preço médio dos quartos em Portugal é de 220 euros mensais, com as maiores subidas de preços a registarem-se nos distritos de Lisboa (5%), com o preço médio de 257 euros mensais, e Porto (0,5%), com 208 euros por mês.

No que diz respeito ao perfil das pessoas com casa partilhada, a idade média é de 31 anos, vivem no centro das grandes cidades, não fumam e não têm animais de estimação.

O relatório do Idealista revela que o arrendamento de quartos “deixou de ser uma opção habitacional apenas para estudantes”, tornando-se na “opção eleita” de jovens nos primeiros anos no mercado de trabalho e em alguns casos até mais tarde.

Vivafit expande internacionalização com franchising no Paquistão

A cadeia portuguesa de ginásios femininos Vivafit assinou o primeiro contrato de ‘franchising’ para o Paquistão, onde os espaços da cadeia vão contar com instrutoras com formação de Portugal.

Na nota de imprensa, a cadeia de ginásios explica que a primeira instalação Vivafit Paquistão situa-se no Vibractive, um centro de entretenimento de crianças do mesmo grupo económico local DIN, localizado num bairro de classe A de Islamabad.

A Vivafit, que conta com 50 espaços abertos e 300 colaboradores, registou um aumento de vendas de 10% desde o início do ano em relação ao período homólogo do ano anterior, depois de ter lançado a modalidade ‘Trendy Sbarre’ e de ter incluído ‘corners Personal 20’ no interior das instalações.

União de Exportadores da CPLP apresenta na quarta-feira oportunidades para a internacionalização de empresas

A União de Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (UE-CPLP) vai apresentar na quarta-feira, nas Caldas da Rainha, as oportunidades que existem para a internacionalização das empresas da região na área da CPLP.

A apresentação será feita na Feira dos Frutos, que vai decorrer naquela cidade, e na qual estarão presentes empresários da região.

Vão também marcar presença no evento representantes de países da CPLP, nomeadamente, Timor, Brasil, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

