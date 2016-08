BREVES: País

Redação, 31 ago (Lusa) – Notícias breves do País:

ANGRA DO HEROÍSMO: Centro de Oncologia rastreou 50 mil pessoas em dois anos

O Centro de Oncologia dos Açores já abrangeu cerca de 50 mil açorianos nos seus programas de rastreio entre 2014 e 2016, revelou o secretário regional da Saúde, citado pelo gabinete de imprensa do Governo Regional.

Luís Cabral destacou a implementação de um novo rastreio nesta legislatura, dirigido ao cancro de cólon e reto (ROCCRA), que teve início em 2014 e já abrangeu 8.276 açorianos, o que equivale a uma percentagem de cerca de 32 por cento.

Sobre o rastreio do colo do útero (ROCCA), o responsável pela pasta da Saúde referiu que teve a sua segunda volta entre os anos de 2014 e 2016, tendo sido rastreadas mais de 20 mil mulheres, o que equivale a uma taxa de participação de cerca de 30 por cento.

HORTA: Polícia Marítima apreende pescado a embarcação

A Polícia Marítima (PM) apreendeu 324 quilogramas de pescado diverso a uma embarcação de pesca registada em Ponta Delgada, nos Açores, que se encontrava a pescar junto à costa da ilha de São Jorge sem estar licenciada.

Segundo um comunicado da PM, a embarcação de pesca foi autuada junto à Ponta dos Rosais da ilha de São Jorge, por se encontrar a pescar com linhas de mão, sem apresentar licenciamento, de acordo com a legislação em vigor.

Após ser abordada e fiscalizada no mar pela PM, a embarcação foi acompanhada até ao porto da Horta, na ilha do Faial, onde o pescado apreendido foi descarregado e vendido em lota.

TOMAR: Vereador do PS renuncia a pelouros

O vereador Rui Serrano, do PS, que integra o executivo de maioria socialista na Câmara de Tomar, em coligação com a CDU, renunciou na terça-feira aos pelouros que detinha, por "não se rever" na atual ação governativa.

"Não havendo da minha parte confiança nesta liderança política, à qual não reconheço credibilidade para liderar os destinos do nosso concelho, nada mais me é possível fazer, porque acredito no valor das coisas e não no tempo que elas duram", disse Rui Serrano, acrescentando que se vai manter no cargo até ao final do mandato.

TERCEIRA: I Jornadas da Adolescência

A ilha Terceira, nos Açores, recebe entre 07 e 08 de outubro as I Jornadas da Adolescência daquela ilha, onde serão debatidos temas como a dermatocosmética, sexualidade, patologia crónica no adolescente, distúrbios alimentares e redes sociais, anunciou hoje a organização.

Uma nota de imprensa adianta que "a recente alteração do apoio pediátrico nas Unidades dos Açores até aos 18 anos, coloca diariamente aos profissionais de saúde uma série de desafios na sua atividade diária, nas consultas, serviço de urgência ou internamento, pelo que se considera fundamental a necessidade de formação nesta área.

As Jornadas, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, são organizadas pelo Serviço de Pediatria do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira em conjunto com os “Amigos da Pediatria da Ilha Terceira” e tem o apoio científico da Sociedade Portuguesa da Medicina do Adolescente, adianta a nota.

MAFRA: Câmara dedica fim de semana à música e folclore

A Câmara Municipal de Mafra vai organizar o "Festival Municipal de Folclore de Mafra" e o "Celebrar a Música", no sábado e domingo, respetivamente, como forma de preservar e divulgar as tradições locais.

A Charneca, na União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, acolhe as atuações de 12 grupos folclóricos do concelho no sábado.

A iniciativa "Celebrar a Música", integrada nas comemorações do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, está prevista domingo, a partir das 15:00, com a apresentação das bandas filarmónicas junto ao Torreão Sul do Palácio Nacional de Mafra, seguida de desfile em direção ao Jardim do Cerco.

TORRES VEDRAS: Concurso "Pensar a minha Rua" até 20 de setembro

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2016, que se assinala de 16 a 22 de setembro, o município de Torres Vedras está a organizar o 10.º Concurso "Pensar a Minha Rua", tendo inscrições abertas até 20 de setembro.

Com esta iniciativa, pretende que os habitantes de uma rua do concelho apresentem soluções de melhoria para a mesma, como pedonalização, eliminação de barreiras arquitetónicas, restrição a veículos de distribuição de mercadorias, entre outras.

Os resultados do concurso serão divulgados no dia 22.

TORRES VEDRAS: Feira Rural regressa no sábado à cidade

O melhor do campo volta a "visitar" a cidade em Torres Vedras no sábado, com o regresso de mais uma edição da Feira Rural, entre as 08:00 e as 17:00.

Em cerca de 250 bancas poder-se-ão adquirir produtos típicos do concelho e da região Oeste, nomeadamente hortícolas, frutas, artigos de agricultura biológica, flores, plantas, vinhos e outras bebidas, pão, doçaria, queijos, enchidos, artesanato antiguidades, velharias e artigos de numismática e de colecionismo.

No Largo de S. Pedro, os visitantes podem provar alguns dos melhores vinhos, enquanto no Largo de Wellington decorre uma mostra gastronómica.

