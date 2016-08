Incêndios: Madeira e distritos de Aveiro, Leiria e Viana do Castelo com os maiores fogos (BALANÇO)

Redação, 09 ago (Lusa) – A Madeira e os distritos de Aveiro, Leiria e Viana do Castelo concentram esta noite os incêndios mais preocupantes para a Proteção Civil, que conseguiu dar por dominado o reacendimento de um fogo de grandes dimensões em Águeda.

Este incêndio, que tinha deflagrado na madrugada de segunda-feira, na localidade de Préstimo, foi dominado hoje, mas teve um reacendimento, o que obrigou a mobilizar 383 operacionais, 117 viaturas e um meio aéreo.

Contudo, segundo informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) às 22:00, as chamas já foram dominadas.

Na ilha da Madeira, no concelho do Funchal e noutros pontos municípios da costa sul, dezenas de bombeiros – num número não especificado, mas que será reforçado com elementos do continente português – combatem desde a tarde de segunda-feira vários focos de incêndio.

O fogo deflagrou inicialmente na freguesia de São Roque, na zona alta do Funchal, mas há já vários pontos de incêndio no centro do Funchal, que se localiza na zona baixa.

No continente, às 22:00, um fogo que deflagrou perto das 24:00 de segunda-feira em Ameal, no concelho de Castanheira de Pera, está esta noite a mobilizar 190 operacionais e 59 viaturas.

Da lista de “ocorrências importantes” da página da ANPC (ou seja, incêndios rurais com mais de três horas e mais de 15 meios de socorro), fazem ainda parte, segundo o balanço das 22:00, quatro incêndios no distrito de Viana do Castelo, nos concelhos de Viana do Castelo, Arcos de Valdevez (dois) e Vila Nova de Cerveira.

No total, neste distrito – que já ativou o Plano de Emergência Distrital, estão mobilizados cerca de 500 elementos das forças de segurança e socorro e mais de 163 veículos.

O fogo de Vila Nova da Cerveira deflagrou já no domingo e mantém quatro frentes ativas.

Outros dois fogos deste distrito tiveram já início na segunda-feira.

No distrito de Aveiro, há ainda em curso duas “ocorrências importantes”: uma em Janarde, Arouca (fogo que começou na tarde de segunda-feira, agora com 101 operacionais e 30 veículos), que é o que mais preocupa os bombeiros, e outra em Santa Maria da Feira. Neste caso, as chamas ressurgiram hoje e há 88 elementos e 21 viaturas no terreno).

Foram entretanto dados como dominados os incêndios que deflagraram hoje em Ponte de Sor (Portalegre) e Caldas da Rainha (Leiria), que, juntos, mobilizaram mais de 300 operacionais.

ROC // ARA

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)