BREVES: Sociedade

Seminário Nacional Eco-Escolas decorre em Ílhavo

O Seminário Nacional Eco-Escolas, que vai decorrer no sábado, em Ílhavo, Aveiro, contempla uma sessão de apresentação da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental (ENEA 2020) pelo ministro do Ambiente.

Prolongando-se por três dias, o Seminário é promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) ao abrigo do Programa Eco-Escolas, programa internacional da "Foundation for Environmental Education".

O Eco-Escolas, que celebra o seu 20.º aniversário, visa reconhecer o trabalho desenvolvido em contexto escolar, no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.

Navio de investigação Noruega parado para manutenção

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o navio de investigação Noruega em terra para intervenções de inspeção e manutenção, anunciou hoje a entidade.

O navio "encontra-se nas instalações da Naval Rocha, no Estaleiro da Rocha Conde de Óbidos, para efetuar um conjunto de intervenções de inspeção e manutenção", que deverá prolongar-se por 15 dias, refere a informação divulgada.

As intervenções previstas são a inspeção e manutenção das sondas acústicas e dos meios de propulsão e governo do navio, a remodelação das ligações dos instrumentos de navegação da ponte, a manutenção dos guinchos oceanográficos e de pesca, e o tratamento e pintura do casco.

Alunos e professores vão conversar com astronauta na Estação Espacial Internacional

O Pavilhão do Conhecimento recebe na terça-feira 220 alunos e professores de todo o país para falar em direto com o astronauta Thomas Pequet, que está em missão a bordo da Estação Espacial Internacional.

O ponto alto deste evento dedicado ao tema “O Espaço no dia-a-dia” tem início às 15:05, com uma ligação em direto ao astronauta através da Agência Espacial Europeia.

Antes, alunos e professores terão a oportunidade de debater com especialistas a importância das telecomunicações e outras aplicações da tecnologia espacial no dia-a-dia e as oportunidades profissionais em Portugal e na Europa.

Os alunos vão ainda realizar atividades experimentais para mostrar a importância do Espaço no dia-a-dia sobre temas como crescimento de cristais, enzimas, germinação de sementes, comida espacial e satélites.

