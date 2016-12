BREVES: País

Lisboa, 21 dez (Lusa) – Notícias Breves do País:

AMADORA: IC19 cortado de quinta para sexta-feira devido a obras

O IC19 vai estar cortado à circulação automóvel, entre a Damaia e Alfragide, na Amadora, na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta-feira devido à construção de uma passagem pedonal, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a empresa, devido aos trabalhos finais de montagem dos tirantes de suporte da viga de uma nova passagem pedonal sobre o IC19 entre a Damaia e Alfragide, a circulação automóvel estará cortada entre as 22:00 de quinta e as 06:00 de sexta-feira no troço entre a Segunda Circular e o nó da Amadora, em ambos os sentidos.

Os percursos alternativos estarão devidamente assinalados, assinalou a IP.

CALDAS DA RAINHA: PSP apreende 250 doses de cocaína

A PSP das Caldas da Rainha deteve, em flagrante delito, um homem de 25 anos, suspeito de tráfico de estupefacientes e apreendeu 250 doses de cocaína, informou hoje o Comando Distrital de Leiria daquela polícia.

A detenção decorreu de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, realizada na terça-feira pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Caldas da Rainha, no âmbito da qual foram ainda aprendidos uma balança digital, dois telemóveis, um tablet, um x-ato, um automóvel e 44 euros em dinheiro, refere a PSP num comunicado.

O detido residente na área metropolitana de Lisboa, vai ser presente ao tribunal para eventual aplicação de medidas de coação.

MADEIRA: Presidente do parlamento quer mais visibilidade deste órgão

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira afirmou hoje que o desafio do atual mandato é tornar o parlamento insular “mais visível e mais presente na vida da comunidade” regional.

Numa mensagem de Natal hoje divulgada, Tranquada Gomes salienta que as festividades desta época são “uma afirmação da diferença” dos madeirenses “enquanto comunidade insular, sublinhando que esta “identidade é a mola impulsionadora do processo de autonomização política da Região”.

Recordou o conjunto de atividades desenvolvidas pelo parlamento madeirense para comemorar os 40 anos da autonomia regional, considerando que o mundo “cada vez mais global e imprevisível coloca desafios e novas exigências”.

TOMAR: PCP questiona Governo sobre poluição em Seiça

O deputado comunista eleito por Santarém questionou o Governo sobre como tenciona resolver os problemas que estão a ser provocados na freguesia da Sabacheira (Tomar) pelas águas residuais despejadas pela estação de tratamento de Seiça (Ourém).

Numa pergunta entregue no parlamento, António Filipe afirma que a freguesia da Sabacheira, “que não assegura à sua população o saneamento básico, recebe os esgotos de Ourém, e fica com o ónus de poluir o Rio Nabão, levando até à cidade de Tomar águas poluídas, escurecidas e espumosas, no que constitui um verdadeiro crime ambiental”.

António Filipe pergunta ao Ministério do Ambiente “se tem conhecimento dos danos ambientais provocados pelas descargas da ETAR de Seiça no Rio Nabão, e que medidas tenciona tomar para que seja corrigida a situação existente, de modo a salvaguardar a qualidade de vida das populações afetadas”.

SALVATERRA DE MAGOS: Passeio de bicicleta recolhe alimentos

Uma centena de pessoas participaram, no domingo, em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, na terceira edição do Passeio da Bicicleta Antiga, evento associado à angariação de alimentos, tendo sido recolhidos cerca de 300 quilogramas de bens alimentares.

Organizada pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, a iniciativa alia a promoção da utilização da bicicleta à vertente solidária, com a sugestão de entrega de uma posta de bacalhau ou de um bem alimentar não perecível por cada bicicleta inscrita, tendo um dos participantes entregue um reboque com alimentos e brinquedos que recolheu ao longo do mês em diversas lojas do concelho.

Os alimentos recolhidos foram colocados em cabazes que estão a ser distribuídos pela Loja Social às famílias sinalizadas pela rede social do concelho, informa uma nota do município.

SANTARÉM: Feira da Agricultura de 2017 terá cereais como tema

O Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, anunciou que a 54.ª Feira Nacional de Agricultura/64.ª Feira do Ribatejo vai decorrer de 10 a 18 de junho de 2017 e terá como tema os “Cereais de Portugal”.

O certame, que se reclama como evento “de referência do mundo rural e agrícola”, dará “especial destaque às zonas de maquinaria agrícola, agropecuária, artesanato e gastronomia”, mantendo a aposta nos espetáculos e na “promoção dos valores tradicionais”, como “as típicas largadas de toiros, os desfiles e as provas de campinos, as atividades equestres ou a música popular e tradicional”.

O CNEMA promete para a edição de 2017 maior “conforto para visitantes e expositores”, espaços de relevo para a produção nacional, em particular no Salão Prazer de Provar, e para a reflexão e debate sobre os principais temas agrícolas.

ÉVORA: PJ detém homem por crime de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 23 anos indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, estando em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ avança que os delitos foram cometidos em vários locais do distrito de Évora, nomeadamente na casa da vítima, na viatura do presumível autor e também num estabelecimento comercial que lhe pertence.

A investigação apurou que os factos tiveram início há cerca de nove meses, quando a vítima tinha 13 anos, tendo-se prolongado, frequentemente, até à atualidade.

RIBEIRA GRANDE: Orçamento Participativo triplica número de votantes

A criação de um parque de merendas nos Fenais da Ajuda, a construção do jardim do Linho, na Lomba da Maia e um parque infantil, em São Brás, foram as propostas vencedoras do Orçamento Participativo da Ribeira Grande, foi hoje anunciado.

Uma nota da Câmara Municipal da Ribeira Grande, em São Miguel, refere que a proposta vencedora – parque de merendas nos Fenais da Ajuda – recebeu 1.271 votos, enquanto o jardim do Linho totalizou 1.216 votos e o parque infantil de São Brás recolheu 1.149 votos.

Na apresentação das propostas vencedoras, o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, citado na nota de imprensa, sublinhou a “forte adesão dos munícipes ao projeto, na medida em que o número de inscritos para votar triplicou em comparação com o ano anterior, passando de 556 em 2015 para 1900 em 2016”.

O segundo Orçamento Participativo da Ribeira Grande tem uma dotação de 210 mil euros – 70 mil para cada uma das propostas vencedoras – e os projetos vencedores serão desenvolvidos ao longo do próximo ano, acrescenta.

