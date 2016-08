Poeta José Luís Gordo homenageado em Cascais

Cascais, Lisboa, 06 ago (Lusa) – O poeta José Luís Gordo, com cerca de 50 anos de carreira, é hoje homenageado em Cascais, num espetáculo que conta com a participação entre outros, de Maria da Fé, Rita Gordo e Francisco Salvação Barreto.

“Uma pública e justa homenagem a José Luís Gordo, um dos nomes incontornáveis da cultura e música portuguesas”, distinguido em 2005 com o Prémio Amália, afirma a Câmara de Cascais em comunicado.

José Luís Gordo, 69 anos, natural de Vila de Frades, no Baixo Alentejo, é autor de cerca de 300 poemas, segundo dados do Museu do Fado.

Maria da Fé, Camané, Mariza, Ricardo Ribeiro, Carminho, Ana Moura, Lenita Gentil, Vanessa Alves, Filipa Cardoso, Maria da Nazaré e Aldina Duarte são alguns dos muitos nomes que gravaram poemas seus.

O primeiro poema que escreveu para fado foi "Há tanta amargura, tanta", para a fadista Beatriz Ferreira, que viria mais tarde a ser gravado por Maria da Fé, com quem casou.

Em 1999 foi homenageado pela Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa, atual Museu do Fado, e em 2004 publicou "Recados ao Fado", uma antologia que reúne parte da sua poesia, com poemas gravados e outros inéditos.

Entre os temas mais conhecidos de José Luís Gordo conta-se "Até que a voz me doa", com música de José Fontes Rocha, criado por Maria da Fé, a voz que mais poemas seus gravou.

O poeta publicou em 2004, com ilustrações de Eduardo Cruzeiro e de Avelino do Carmo, “Poemas do meu fado”. Em 2013 publicou, com o guitarrista e compositor Arménio de Melo, “40 fados”, em que cada poema seu tem uma melodia própria.

Na homenagem de hoje no mercado de Cascais, às 22:00, participam ainda Jorge Fernando, Fábia Rebordão, Joana Amendoeira, e Miguel Capucho, todos os fadistas serão acompanhados por Paulo Parreira, na guitarra portuguesa, e Rogério Ferreira, na viola.

