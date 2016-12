COMENTÁRIO: Penálti de Battaglia acaba com ‘sonho’ do Torreense na Taça aos 90+9

Torres Vedras, Lisboa, 14 dez (Lusa) - Uma grande penalidade convertida por Battaglia, aos 90+9, deu hoje ao Desportivo de Chaves o triunfo sobre o Torreense, por 3-2, e apurou os flavienses para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Pedro Bonifácio adiantou o Torreense no marcador (34 minutos), mas Perdigão (44) e Fábio Martins (58) operaram a reviravolta para o Desportivo de Chaves, antes de Freire marcar na própria baliza (90) e repor a igualdade, que seria anulada com o penálti convertido pelo médio argentino, já muito para lá da hora.

O Torreense, do Campeonato de Portugal, que tinha eliminado o Nacional na ronda anterior, vê chegar ao fim o 'sonho' de uma presença no Jamor, enquanto o primodivisionário Desportivo de Chaves, 'carrasco' do FC Porto na quarta eliminatória, segue para os 'quartos', seis anos depois de ter estado na final da prova.

A formação de Chaves estava avisada para as dificuldades que iria encontrar em Torres Vedras e, desde logo, tentou impor o seu jogo e marcar cedo, algo que só não sucedeu porque o guarda-redes do Torreense, Cleber, que esteve em grande plano durante todo o encontro, evitou os tentos de Fábio Martins e Braga.

A resposta da formação da casa chegaria num remate de Stephen, na sequência de uma boa jogada de envolvimento ofensivo, antes de Cleber voltar a ser testado por Fábio Martins.

Pedro Bonifácio quis voltar a mostrar argumentos, depois de ter sido o 'herói' da eliminatória com o Nacional, e, depois de obrigar António Filipe a aplicar-se, não perdoou à segunda tentativa e anotou um grande golo, à meia volta, que surpreendeu o guardião visitante.

Contudo, os transmontanos quiseram valer o seu estatuto e, 10 minutos volvidos, chegaram à igualdade, por intermédio de Perdigão, que não desperdiçou a assistência de William e repôs o empate.

De resto, no regresso do descanso, o Desportivo de Chaves foi intensificando a pressão ofensiva e, pouco antes da hora de jogo, deu mesmo a volta ao marcador, graças a um desvio de Fábio Martins na pequena área.

Com o passar do tempo ficava a ideia de que o Torreense dificilmente conseguiria repetir o 'feito' da ronda anterior, até que, a 10 minutos do final, Hélio Vaz ficou muito perto do golo, não fosse a intervenção decisiva de António Filipe.

A expulsão de Weliton, aos 84 minutos, poderia ter acabado com a reação da equipa de Torres Vedras, mas, na realidade, teve o efeito contrário e impulsionou ainda mais o conjunto da casa, que chegaria mesmo ao empate em cima dos 90 minutos, aproveitando um corte defeituoso do central flaviense Freire.

As cerca de 2.500 pessoas que estiveram no Campo Manuel Marques começaram a acreditar novamente na passagem aos 'quartos', só que, no tempo de compensação, já muito alargado, David Rosa arriscou em demasia num corte e derrubou Fábio Martins dentro da área, possibilitando que Battaglia concretizasse o apuramento do Desportivo de Chaves, convertendo a respetiva grande penalidade.

Jogo realizado no Campo Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Desportivo de Chaves, 2-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Pedro Bonifácio, 34 minutos.

1-1, Perdigão, 44.

1-2, Fábio Martins, 58.

2-2, Freire, 90 (própria baliza).

2-3, Battaglia, 90+9 (grande penalidade).

Equipas:

- Torreense: Cleber, David Rosa, Fábio Santos, Weliton, Burguette (Tiago Pereira, 80), Stephen, Tiago Esgaio, Lingfeng (Diego Zilio, 55), Hélio Vaz, Feng Boxuan (Léo, 62) e Pedro Bonifácio.

(Suplentes: Marcelo Deodato, Lin Yan, Diego Zilio, Léo, Dalhata Soro, Tiago Pereira e João Lobo).

Treinador: Rui Narciso.

- Desportivo de Chaves: António Filipe, Paulinho, Carlos Ponck, Freire, Nélson Lenho, Battaglia, Assis, Perdigão, Braga (Fall, 84), Fábio Martins e William (Rafael Lopes, 76).

(Suplentes: Ricardo, Vukcevic, Fábio Santos, Patrão, Rafael Lopes, Fall e Pedro Queirós).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Perdigão (34), Weliton (39 e 84), Hélio Vaz (43), Tiago Esgaio (61), Fábio Martins (90+6) e David Rosa (90+8). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Weliton (84).

Assistência: cerca de 2.500 espetadores.

MYO // VR

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)