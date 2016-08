Efemérides Lusa - 20 de agosto

Lisboa, 18 ago (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 20 de agosto, Dia Mundial de Goa:

1561 - Nasce o compositor italiano Jacopo Peri, autor de “La Dafne” e “Euridice”, primeiros ensaios do drama musical que viria a ter o nome de ópera.

1611 - Morre o compositor espanhol Tomás Luiz de Victoria, referência na polifonia ibérica do século XVI.

1641 - Os ingleses assinam o tratado de paz com a Escócia.

1644 - Nasce o escritor português Padre Manuel Bernardes, nome maior da literatura barroca, autor de “Luz e Calor” e “Nova Floresta”.

1791 - O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.

1808 – Invasões francesas. Batalha do Vimeiro. Forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas.

1833 - Guerra Civil 1832-34. Batidos pelas forças do marechal Saldanha, os miguelistas retiram da margem sul do Douro. D. Miguel e o exército avançam para Lisboa.

1861 - É autorizada a fundação do Banco União, o quarto banco português.

1886 - Estreia-se, em Nova Iorque, a opereta “The Mikado”, da dupla Gilbert e Sullivan.

1890 – É assinado o Tratado de Londres entre Portugal e o Reino Unido, definindo os limites territoriais de Angola e Moçambique.

1908 - Leopoldo II da Bélgica transfere a tutela do Congo, sua propriedade pessoal, para o Governo. A transferência sucede-se à denúncia das condições de escravatura da população local e ao endividamento do monarca.

1912 - O Papa nomeia "inspectore" o Cardeal Patriarca de Lisboa

1914 - Grande Guerra 1914-18. Tropas alemãs ocupam Bruxelas.

1915 - Grande Guerra 1914-18. Termina o combate de Mongua, no sul de Angola. A principal coluna das forças expedicionárias portuguesas neutraliza o ataque das forças alemãs contra os depósitos de água.

1920 – Nasce a liga profissional de futebol americano.

1932 - São publicados os estatutos da União Nacional, a única força política autorizada em Portugal, durante a ditadura do Estado Novo.

1940 - O antigo revolucionário russo Leon Trotsky é assassinado no México, onde se refugiara.

1944 - II Guerra Mundial. Começa a sublevação de Paris da Resistência Francesa. O terceiro exército norte-americano, comandado pelo general Patton, atinge a margem direita do Sena.

1960 - O Senegal quebra a integração na Federação do Mali e proclama a independência. O país parte para eleições Presidenciais. Leopold Senghor é o principal candidato.

1963 - A ONU impõe o cessar-fogo entre Síria e Israel.

1968 – Fim da Primavera de Praga. As forças do Pacto de Varsóvia invadem a Checoslováquia e destituem o regime liberalizante de Alexandre Dubcek.

1971 - A Líbia, o Egito e a Síria assinam um acordo com o objetivo de constituírem a Federação das Repúblicas Árabes.

1975 - Tem início a guerra civil em Timor-Leste.

1977 - É lançada a nave espacial Voyager II, mensageira da humanidade pelo Universo.

1979 – É constituída a União de Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS), a partir da Fraternidade Operária.

1981 – Francisco Pinto Balsemão aceita formar o VIII Governo Constitucional.

1983 - Mahmoun Muraish, alto responsável da OLP, é morto num atentado em Atenas.

- Guion Bluford é o primeiro astronauta de raça negra no espaço, a bordo do Challenger.

1984 - Morre, em Lisboa, o embaixador Vasco Futscher Pereira, 62 anos, artista plástico e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1982-83.

1988 – Cessar-fogo da guerra Irão-Iraque, por iniciativa das Nações Unidas.

- É criada a al-Qaeda, em Peshawar, no Paquistão.

1989 - Um barco-discoteca afunda-se no Tamisa, em Londres. Morrem mais de 60 pessoas, entre as quais um empresário português e o irmão.

1991 - A Estónia declara a independência.

1992 - Morre o cineasta norte-americano John Sturges, realizador de “Os Sete Magníficos” e “Bad Day at Black Rock”.

1994 - A Fundação Nacional do Índio do Brasil denuncia o assassínio de 30 índios ianomamis, entre os quais dez crianças, por garimpeiros da Amazónia.

1995 - Morre o desenhador e escritor italiano Hugo Pratt, 68 anos, criador da série "Escorpiões do Deserto" e do herói Corto Maltese.

1996 - Morre o jornalista Alberto Villaverde Cabral, 56 anos.

- Morre Abílio Duarte, 65 anos, primeiro presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde.

2002 – Sai no Diário da República o enquadramento das parcerias na Saúde, que prevê a gestão privada dos hospitais, designada por Hospitais SA.

- As autoridades de Nova Iorque apresentam o número final de vítimas dos atentados de 11 de Setembro de 2001: 2819 mortos.

2003 - O relatório preliminar do Instituto Nacional de Saúde estima a morte de 1.316 pessoas, em Portugal, durante a onda de calor de 29 de julho a 14 de agosto.

- Cristiano Ronaldo estreia-se pela seleção portuguesa de futebol, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

2005 - Supremo Tribunal da Guiné-Bissau aprova os resultados eleitorais que dão a vitória a João Bernardo Nino Vieira.

2006 - Presidenciais na República Democrática do Congo. Passam à segunda volta, marcada para 29 de outubro, o presidente cessante Joseph Kabila, com 44,81 por cento dos votos, e Jean-Pierre Bemba, com 20,03 por cento.

- O secretário-geral do Parlamento palestiniano e membro do Hamas, Mahmud Al-Ramhi, é detido em Bireh, Cisjordânia, por tropas israelitas.

- Morre Joe Rosenthal, 94 anos, fotógrafo norte-americano, correspondente de guerra da Associated Press, Prémio Pulitzer com a foto de Iwo Jima, símbolo da vitória das tropas norte-americanas, durante a Segunda Guerra Mundial.

2007 - O romance "O acidente", de Mário Cabral, editado em 2005, vence a primeira edição do Prémio John dos Passos.

- O documentário de produção portuguesa "Waiting for Europe", de Christine Reeh, é distinguido pela segunda vez com o Prémio de Melhor Documentário no Festival internacional de filme e vídeo independente de Nova Iorque.

2008 - O Presidente da República, Cavaco Silva, devolve à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma que altera o Regime Jurídico do Divórcio, utilizando o chamado 'veto político'.

- Um acidente aéreo no Aeroporto de Barajas, Madrid, faz 154 vítimas mortais e 19 feridos, dos quais 10 em estado grave. Um avião MD82 da empresa espanhola Spanair, e que fazia a ligação entre Madrid e as Canárias, transportava 172 pessoas, das quais 162 passageiros. O aparelho tinha levantado voo e voltado a aterrar devido a “uma incidência” detetada pelo comandante.

- A Polónia e os Estados Unidos assinam solenemente um acordo prevendo a instalação de elementos do escudo antimíssil norte-americano em solo polaco.

- Morre Hua Guofeng, o sucessor de Mao Tse Tung na liderança da República Popular da China e do Partido Comunista chinês, em Pequim, aos 87 anos.

2009 - A Biblioteca Nacional recebe um conjunto de cartas da pioneira da defesa dos direitos das mulheres, Ana de Castro Osório, designadamente com importantes nomes do movimento republicano como Bernardino Machado.

2011 - Líbia/Primavera Árabe: As forças da NATO apoiam o ataque rebelde em Tripoli, onde no dia seguinte encontram pouca resistência.

- Morre Beatriz Cal Brandão, uma das fundadoras do Partido Socialista, aos 97 anos, em Gaia.

2013 - O ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, é formalmente acusado da morte da sua rival Benazir Bhutto, assassinada em 2007.

- Elmore Leonard, escritor norte-americano autor de vários policiais, conhecidos pela adaptação para cinema, morre aos 87 anos, em Detroit, Estados Unidos.

- Morre Mirko Kovac, escritor e argumentista de origem jugoslava alvo da censura comunista e crítico dos nacionalismos, no início da dissolução da Jugoslávia, aos 74 anos, na Croácia.

2014 - Um avião de combate ucraniano é abatido quando sobrevoa uma zona do leste da Ucrânia controlada por separatistas pró-russos.

- O Partido Socialista Brasileiro anuncia a ex-senadora e ambientalista Marina Silva como candidata à presidência do país, em substituição de Eduardo Campo, vítima de um acidente aéreo.

- Morre BKS Iyengar, mestre de ioga indiana e fundador do Iyengar yoga, cujos ensinamentos seduziram milhões de pessoas em todo o mundo, aos 95 anos.

2015 - O primeiro-ministro grego anuncia a sua demissão e apela à convocação de eleições antecipadas, numa declaração ao país através da televisão pública grega.

- Morre Casanova Ferreira, coronel que esteve ligado à revolta falhada das Caldas da Rainha (16 de março de 1974), mas precursora do golpe que derrubaria a ditadura a 25 de Abril, aos 84 anos, num hospital em Lisboa, após 15 dias de internamento.

=============.

Este é o ducentésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 133 dias para o termo de 2016.

Pensamento do dia: “Não se luta apenas na esperança da vitória. É muito mais belo quando é inútil.” Edmond Ronstand (1868-1918), escritor francês.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)