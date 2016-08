01-08-2016 Cultura, Lusa Lusa / Notícias

Polícia apreende rede ilegal de pesca e identifica responsável na praia da Vieira

Lisboa, 01 ago (Lusa) – Uma pessoa foi identificada e uma rede de pesca com tamanho além do permitido foi apreendida no domingo na praia da Vieira, concelho Marinha Grande, anunciou hoje a polícia marítima da Nazaré.