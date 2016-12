PJ de Leiria detém dois homens que queriam pagar imóvel com dólares negros

Leiria, 25 nov (Lusa) - A Polícia Judiciária de Leiria anunciou hoje a detenção, em flagrante delito, de dois homens, suspeitos dos crimes de burla qualificada e associação criminosa quando tentavam pagar um imóvel com "dólares negros".

Em comunicado, a PJ de Leiria informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, "identificou e deteve, em flagrante delito, dois homens, sem ocupação profissional definida, fortemente indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada e de associação criminosa”.

Segundo a PJ, "o estratagema usado consistiu na aplicação do conhecido esquema dos ‘dólares negros’, através do qual é incutido nas vítimas o convencimento de que é possível obter lucro através da ‘recuperação’ ou ‘limpeza’ de notas verdadeiras, a que foi aplicada tinta para dissimulação no trânsito entre diferentes países, recorrendo à utilização de suposto processo químico que passa pela imersão de meros pedaços de papel tingido a negro em líquido próprio para o efeito".

Dessa forma, "os detidos lograram obter enriquecimento ilegítimo no montante de 45 mil euros, por meio de engano à vítima, proprietário de imóvel situado na região de Bombarral".

No decurso de ação policial realizada foi apreendida "abundante panóplia de artigos utilizados na prática desta modalidade de burla e cerca de 5.600 euros em notas do BCE".

Os detidos, cidadãos estrangeiros, com 38 e 49 anos, serão presentes hoje às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

EYC // SSS

