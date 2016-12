BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 19 dez (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

VISEU: Casal detido por tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, na cidade de Viseu, de um homem e de uma mulher, com 30 e 27 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere, em comunicado, que no momento da detenção os detidos estavam na posse de uma quantidade de haxixe correspondente “a mais de 1.400 doses diárias” e de outros objetos relacionados com a atividade de tráfico de estupefacientes, nomeadamente para doseamento e acondicionamento, que foram apreendidos.

Os detidos vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.

SETÚBAL: Duas crias de roazes nasceram este ano no Estuário do Sado

Duas crias de roazes (golfinhos) do Estuário do Sado nasceram em 2016, anunciou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), aumentando para 29 o número destes animais atualmente existentes naquela área.

A primeira cria nasceu em agosto e a outra em outubro, mas o ICNF refere, em comunicado, que optou por não divulgar os nascimentos nessas datas para “proteger as novas crias”.

A escolha do nome dos novos animais vai ser feita pelos alunos de uma escola da região, conforme decisão do Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado.

LISBOA: Três detidos por posse de droga

A PSP anunciou hoje que realizou no domingo uma fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas na zona do Porto de Lisboa, tendo detido um homem e duas mulheres por posse de droga em doses superiores às admissíveis legalmente.

No âmbito da operação, para combater o tráfico e o consumo de droga e as armas proibidas, foram ainda notificados oito cidadãos por posse de droga em doses inferiores às admissíveis legalmente, localizados sete homens e uma mulher “por diligências pendentes” e outros três homens suspeitos de permanência ilegal em Portugal, notificados para comparecer no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A operação decorreu entre as 10:00 e as 12:30, tendo a PSP apreendido 115 doses de ‘ecstasy’, 44 doses de cocaína, seis armas brancas, uma arma de fogo e 1.805 euros.

CASCAIS: Câmara entrega casa a 20 famílias desfavorecidas

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, entregou hoje as chaves das novas casas a 20 famílias carenciadas do concelho.

Ao todo, serão realojadas mais de 50 pessoas que "passam a usufruir de um lugar propício para construir uma nova vida, em casas reabilitadas pela autarquia que integram o parque habitacional do município", refere uma nota da autarquia.

VILA DO BISPO: GNR detém dois suspeitos de furto em lojas

A GNR anunciou hoje que deteve, no domingo, dois homens suspeitos de furto no interior de um estabelecimento comercial, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo.

Os detidos têm 26 e 28 anos e encontravam-se num veículo abordado por militares da GNR de Vila do Bispo e que transportava “uma quantidade invulgar de tabaco”, revelou a força de segurança num comunicado.

“Apurou-se que o tabaco, bem como outros objetos, haviam sido furtados momentos antes de um quiosque, o qual apresentava sinais de arrombamento”, referiu a GNR, precisando que apreendeu “um veículo, 435 maços de tabaco, 34 onças de tabaco, oito sacos de filtros de tabaco”, entre outros.

A GNR referiu ainda que os dois homens foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

FARO: Município mantém cantinas do 1.º ciclo abertas nas férias

A Câmara de Faro anunciou hoje que vai manter abertas cantinas de escolas do 1.º ciclo durante as férias do Natal, para fornecer refeições a crianças carenciadas.

A autarquia algarvia considerou, num comunicado, que “as férias de Natal deixaram de ser um período em que as cantinas escolares fecham as portas” para “possibilitar às crianças mais carenciadas pelo menos uma refeição por dia”.

“O Programa de Apoio Alimentar a Alunos Carenciados do 1.º Ciclo, a decorrer durante a interrupção letiva de Natal, de 19 de dezembro a 02 de janeiro, permitirá um serviço de refeições para 56 alunos de vários estabelecimentos de ensino inscritos”, quantificou o município, frisando que as crianças estão “na primeira linha da ação social”.

A mesma fonte precisou que as escolas que vão manter as cantinas em funcionamento são a Escola Básica 1/Jardim de Infância (EB1/JI) do Carmo, a EB1 de Areal gordo, a EB1 da Lejana, a EB1/JI da Conceição de Faro, a EB1 da Ferradeira e a EB1 da Penha.

OEIRAS: Recolha de lixo suspensa nas noites de Consoada e passagem de ano

A Câmara de Oeiras informou hoje que na noite de Natal, no sábado, e de Ano Novo, a 31 de dezembro, não haverá recolha de lixo no concelho.

"Deste modo, o lixo só deverá ser depositado nos contentores nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro à noite", pede a autarquia.

CALDAS DA RAINHA: Apreendidos mais de 40 mil euros em artigos contrafeitos

A GNR das Caldas da Rainha identificou 13 suspeitos da venda de artigos contrafeitos, no valor presumível de 40.500 euros.

Em comunicado, a GNR explicou que a detenção ocorreu no domingo, no Mercado de Santana, em Alvorninha, no concelho das Caldas da Rainha, no âmbito de uma ação de fiscalização, que contou com a colaboração de militares da Unidade de Ação Fiscal e do Comando Territorial de Santarém.

“Foram apreendidos 1.890 artigos contrafeitos com um valor estimado superior a 40 mil euros”, refere o comunicado.

