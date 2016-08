BREVES: País (2.º edição)

Redação, 30 ago (Lusa) - Noticias breves do País:

Açores: Polícia Marítima apreende mais 300 quilos de peixe em São Jorge

A Polícia Marítima apreendeu 324 quilos de peixe, nos Açores, a uma embarcação de pesca registada em Ponta Delgada (São Miguel), que se encontrava a pescar junto à costa da ilha de São Jorge, "sem estar devidamente licenciada".

A autoridade marítima revelou, em comunicado de imprensa, que a embarcação foi autuada, na segunda-feira, junto à Ponta dos Rosais, na ilha de São Jorge, "por se encontrar a pescar com linhas de mão, sem apresentar licenciamento para tal, de acordo com a legislação em vigor".

A Polícia Marítima acrescentou que o pescado apreendido (290 kg de garoupa, 17 kg de anchova, 15 kg de bicuda e 2 kg de bodião vermelho) "foi descarregado e vendido em lota, ficando o dinheiro da venda à ordem do processo de contraordenação instaurado".

Meia centena de jovens de todo o país descobre o Mar em Peniche

Meia centena de jovens de todo o País descobre o Mar numa experiência em Peniche que pretende sensibilizar as novas gerações para o valor estratégico do mar para Portugal, e despertar vocações para as profissões ligadas ao Mar.

A sétima edição da Academia de Verão Tanto Mar decorre de 1 a 8 de setembro, uma parceria da Forum Estudante, da Câmara Municipal de Peniche, da Escola Superior de Turismo e de Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria, e da Marinha Portuguesa.

O programa desta iniciativa apresenta aos 50 estudantes do ensino secundário todas as vertentes do recurso Mar: da investigação científica ao desporto, passando pela sua cultura e história, sem esquecer a economia do mar.

Depois da instalação nas residências da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria (ESTM/IPLeiria), os participantes terão a oportunidade de assistir ao documentário “Live Sea – Ao Ritmo das Marés”, um projeto do Politécnico de Leiria coordenado pela docente e investigadora Susana Ferreira.

Os estudantes vão ainda poder conhecer a reserva da Biosfera das Berlengas assim como fazer o seu batismo de mergulho.

Estação Salva-vidas de Ferragudo resgata tripulantes de embarcação de recreio

A Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos de Ferragudo resgatou hoje dois tripulantes de uma embarcação de recreio que se virou, perto da barra do porto de Portimão.

Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional, uma alteração rápida nas condições do mar e do vento apanhou desprevenidos dois tripulantes, um português e um inglês, que se faziam à barra do porto de Portimão numa pequena embarcação à vela.

O alerta foi dado pelos próprios pelas 16h35, tendo estes sido socorridos pela embarcação salva-vidas pelas 16h55, com o apoio da embarcação da Polícia Marítima do Comando-local de Portimão. Os dois homens foram recolhidos e a embarcação rebocada para a marina de Portimão.

