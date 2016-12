BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 13 dez (Lusa) - Notícias breves do País (3.ª edição):

TORRES VEDRAS: GNR identifica três suspeitos por tráfico de droga

A GNR anunciou hoje que identificou em Torres Vedras três homens, entre os 16 e os 41 anos, indiciados por tráfico de estupefacientes na localidade de São Pedro da Cadeira.

No âmbito da investigação, que decorre há cerca de um ano, foram realizadas três buscas domiciliárias, durante as quais foram apreendidos 54 gramas de folhas de canábis e uma arma de fogo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos.

ALGARVE: Associação quer mais estrangeiros para evitar dependência dos britânicos

A União pelo Futuro do Algarve defendeu hoje que a região deve esforçar-se para diversificar os mercados de captação de turistas para evitar a dependência dos britânicos, que são o principal mercado emissor de turistas para a região.

"São precisos muitos mais turistas de outros mercados, sendo perigosa para o Algarve esta extrema 'britânicodependência', estando o resto do país muito menos exposto, apenas com cerca de 12%", lê-se no comunicado da associação, presidida pelo antigo presidente da Câmara de Faro José Vitorino.

Num levantamento que a associação fez do ano de 2016 no Algarve, são ainda apresentados como pontos fracos a falta de um plano de desenvolvimento regional, captando mais estrangeiros e portugueses, e o "bloqueio à entrada de espanhóis" com o que designa por 'Muro do Infante', ou seja, as portagens.

Ainda assim, o balanço feito por aquela entidade aponta para "um ano turístico conjunturalmente positivo e melhor que 2015”.

PORTIMÃO: PSP detém adolescente por roubos

A PSP de Portimão anunciou hoje a detenção de um jovem de 17 anos suspeito de roubos a pessoas e assaltos a residências e viaturas, entre outros crimes.

Em comunicado, a PSP adiantou que embora a investigação já decorresse há quatro meses, intensificou-se mais recentemente devido aos "sucessivos assaltos praticados pelo suspeito num curto espaço de tempo, mesmo já na condição de arguido".

"No seguimento de algumas denúncias apresentadas, da deslocação da polícia ao local dos ilícitos e da análise dos vestígios aí deixados, foi possível apurar com alguma probabilidade o possível autor", refere a PSP.

Depois de ter sido presente, na segunda-feira, ao Tribunal de Portimão, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

FUNCHAL: “Operação Stop não repressiva” na marginal da cidade

A marginal da cidade do Funchal recebe na quarta-feira uma “operação stop não repressiva” visando sensibilizar os condutores para um conjunto de cuidados a ter no trânsito, particularmente nesta quadra festiva.

A iniciativa, que decorre subordinada ao lema “Acidentes nenhuns, presentes todos”, conta com a participação de alunos de vários estabelecimentos de ensino da região que “vão viver a experiência de serem polícias por um dia”.

A ação está integrada no Plano Regional de Educação Rodoviária, tutelado pela Secretaria da Educação do executivo da Madeira, em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP).

CÂMARA DE LOBOS: Município alerta para abandono de animais

O município de Câmara de Lobos apresenta na quarta-feira uma campanha baseada num calendário para sensibilizar para o problema do abandono dos animais neste concelho vizinho a oeste do Funchal.

Na informação hoje divulgada, o município adianta que o objetivo é “promover a redução do abandono de animais”, utilizando nos calendários fotos de animais que “estiveram abandonados no concelho de Câmara de Lobos, alguns deles entretanto recolhidos e enviados para adoção”.

A nota refere que os calendários serão colocados à venda ao público a partir de quarta-feira, pelo preço unitário de cinco euros, acrescentando que o montante angariado vai reverter, na totalidade para a “realização de esterilizações de animais errantes de forma a combater a população animal abandonada”.

ÓBIDOS: Cidade Criativa da Literatura edita primeiro livro

“O Castelo”, o primeiro livro com edição da Óbidos Cidade Criativa da Literatura, galardão atribuído pela UNESCO à vila, há um ano, foi hoje distribuído a mais de 230 alunos do pré-escolar das Escolas d’Óbidos.

O livro foi realizado pelos alunos de Óbidos, “tem ilustração, com possibilidade de ser colorido, e duas ou três falas muito genéricas, que apenas pretendem marcar o ritmo de uma história”, que, segundo a vereadora da Cultura, Celeste Afonso, pode ser complementada pelas crianças, já que “tem também algumas páginas em branco”.

Na quarta-feira a obra será distribuída a mais de 400 aos alunos do primeiro ciclo e, a partir da próxima semana, estará à venda em todo o país.

O livro resulta da “intenção de ter edição [de livros] da Óbidos Vila Literária, mas com o selo da Cidade Criativa da Literatura”, e será o primeiro de uma coleção, cujo segundo volume terá por tema a Lagoa de Óbidos.

NAZARÉ: Ascensor retoma funcionamento na quarta-feira

O Ascensor da Nazaré retoma o funcionamento na quarta-feira, um dia antes do previsto, depois de ter parado a 02 de novembro para obras de requalificação e substituição de infraestruturas por outras mais modernas e adequadas.

A paragem permitiu o melhoramento do acesso às carruagens, na gare inferior, e a substituição da cobertura da mesma gare, que “apresentava algumas deficiências causadas pelo desgaste e intempéries”, revelou a Câmara da Nazaré.

Na Gare do Sítio, as obras contemplaram a reabilitação da linha do ascensor, numa extensão de 40 metros, o que aconteceu pela primeira vez em mais de 50 anos, bem como a substituição da cobertura em fibrocimento.

A melhoria das condições de segurança do transporte centenário orçaram 100 mil euros e a obra foi realizada pelos Serviços Municipalizados da Nazaré, entidade gestora do ascensor que liga a vila ao Sítio, num sistema de tração por cabo, numa linha com cerca de 320 metros de extensão e inclinação de 42%.

CARTAXO: GNR impede corrida ilegal e apreende quatro veículos

A GNR do Cartaxo impediu na madrugada de hoje uma corrida ilegal que decorria no Parque de Negócios e apreendeu quatro veículos por apresentarem alterações nas suas características.

Em nota de imprensa, o Comando Distrital da GNR do distrito de Santarém refere que os militares foram avisados de que estaria a decorrer uma corrida ilegal no Parque de Negócios do Cartaxo e que os participantes, "apercebendo-se da chegada da GNR, suspenderam a corrida, tentando abandonar o local”.

Os proprietários foram identificados e notificados para apresentarem as suas viaturas a inspeção extraordinária, pode ler-se na mesma nota.

ABRANTES: Parque TEJO debate Ano Internacional do Entendimento Global

O Ciclo de conversas "Tejo, logo existo" vai decorrer em Abrantes na quinta-feira, às 16:00, sendo o tema em foco o "Balanço 2016 do Ano Internacional do Entendimento Global (IYGU)”.

O orador convidado é Luiz Oosterbeek, professor do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Terra e Memória, de Mação.

A iniciativa vai decorrer no ParqueTEJO - Centro de Interpretação do Tejo, em Rossio, Abrantes.

LOURES: Trânsito junto ao Túnel do Grilo cortado esta madrugada

Os acessos do IC17/CRIL à autoestrada A8, junto ao Túnel do Grilo, no sentido Sacavém-Loures, vão estar cortados na noite de hoje para quarta-feira para trabalhos de pavimentação, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP refere que os trabalhos naquela via irão decorrer entre as 22:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

A IP sugere como alternativa a este percurso que os automobilistas sigam em direção ao Olival de Basto/Sr. Roubado e aí façam a inversão de marcha na rotunda e voltem a entrar no IC17/CRIL, em direção à A8.

