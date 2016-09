Dezoito mesas de autor põem público do Folio à conversa com escritores de vários países

Óbidos, Leiria, 20 set (Lusa) – Dezoito mesas de autores vão pôr escritores de vários países à conversa com o público do Fólio – Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorre na vila entre quinta-feira e o dia 02 de outubro, sob o signo da Utopia.

As mesas que começarão por debater a poesia, o jornalismo, utopias nacionalistas e a realidade africana, terão na quinta-feira, o seu ponto alto na última mesa do dia, às 21:00, com V.S. Naipaul, prémio Nobel da Literatura em 2001, à conversa com José Mário Silva.

No festival que celebra que celebra os 500 anos de ‘Utopia’ de Thomas More, destaque na sexta-feira para os autores lusófonos que protagonizam duas das quatro mesas do dia.

Joana Gorjão Henriques, Conceição Evaristo e José Sousa Jamba falam sobre racismo e a utopia lusotropicalista. Djaimilia Pereira de Almeida, Miguel Gullander e Isabela Figueiredo sobre autoficção e memórias de Africa.

A Europa e a União Europeia, à luz da recente saída do Reino Unido, estarão em debate no sábado, data em que a tenda dos autores recebe Bernardo Pires de Lima e Manuel Alegre. Pela noite tempo de ouvir o escritor islandês Jón Kalman Stefánsson discutir com José Riço Direitinho as razões do atual fascínio pela literatura nórdica.

Já no domingo o destaque será para as literaturas sul-americanas, cujos rumos serão debatidos por Juan Pablo Villalobos e Luiz Ruffato.

Depois de uma semana mais dedicada a tertúlias e conversas, as mesas voltam ao centro das atenções na sexta-feira, dia 30, com Salman Rushdie (autor de “Os filhos da meia-noite) e Clara Ferreira Alves a partilharem ideias com o público.

E finalmente, no domingo, dia 2, está previsto que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Afonso Camões, diretor do Jornal de Notícias, protagonizem a última mesa do festival.

A segunda edição do Folio celebra os 500 anos da ‘Utopia’, de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte dos clássicos William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

Organizado em cinco capítulos - Folia, Folio Autores, Folio Educa, Folio Ilustra e Folio Paralelo -, o programa conta com cerca de 250 eventos, entre mesas de autor com escritores de todo o mundo, exposições aulas, conversas, palestras, concertos, instalações, leituras, performances e remédios literários.

