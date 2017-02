Arguidos admitem ao Tribunal de Leiria que transportaram droga por dinheiro

Leiria, 26 jan (Lusa) - Três dos cinco arguidos que começaram hoje a ser julgados no Tribunal de Leiria por tráfico de droga admitiram ter aceitado fazer o transbordo de cocaína em alto mar depois de terem sido aliciados com um pagamento em dinheiro.

Na primeira sessão de julgamento, o único arguido que se encontra em prisão preventiva optou por se manter em silêncio, "pelo menos para já", segundo disse ao coletivo de juízes.

Os restantes arguidos, que se encontram detidos em casa com vigilância eletrónica, admitiram ter sido abordados para o transporte de "pacotes", que iriam receber em alto mar e levar para o Porto da Nazaré.

O primeiro dos acusados disse ter sido contactado por um dos arguidos para "fazer o transporte de uns sacos, em troca de 10 mil euros".

Negando que nunca lhe disseram que o transbordo de um veleiro para o barco onde seguia era de estupefacientes, o arguido confessou que imaginava que fosse "algo ilegal, possivelmente droga".

"Tenho um filho deficiente e precisava do dinheiro para o colocar numa professora do ensino especial, porque ele não fala", justificou.

Os outros três arguidos confessaram que foram abordados para fazer o transporte de droga, ignorando que tipo de produto estupefaciente era, em troca de 10 mil euros. O proprietário do barco iria receber 15 mil euros.

Os acusados disseram ainda que aceitaram o negócio com o objetivo de melhorarem as suas vidas, afirmando estar arrependidos.

Segundo relataram, por volta das 20:00 do dia 19 de agosto de 2015, saíram do Porto da Nazaré para mar alto, onde um veleiro iria ao seu encontro. Cerca de uma hora depois, iniciou-se o transbordo de 63 pacotes. A droga foi passada para um bote e deste para a embarcação de um dos arguidos.

Cerca de duas horas depois, o barco regressou ao Porto da Nazaré, onde foram intercetados pela Polícia Marítima, referiram ainda ao coletivo de juízes.

Todos os arguidos explicaram que era o suspeito que ficou em silêncio em tribunal que comunicava com o veleiro que trazia a droga e que deu as instruções.

Segundo a acusação, os cinco arguidos estão acusados de tráfico de estupefacientes em coautoria material e na forma consumada, pelo transporte 1.828 quilos de cocaína de alto mar para o Porto da Nazaré, em agosto de 2015.

Numa conferência de imprensa com os responsáveis do combate ao tráfico de droga de Portugal e Espanha, em setembro de 2015, a Polícia Judiciária referiu que a investigação, que culminou na apreensão de 1,9 toneladas de cocaína, começou há mais de um ano e a droga valeria no mercado mais de 60 milhões de euros.

Foi também explicado que a droga teria proveniência colombiana e que a embarcação de pesca foi intercetada a 20 de agosto, tendo desde aí decorrido a restante investigação, que culminou em 15 pessoas detidas.

Joaquim Pereira, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, explicou aos jornalistas que um dos detidos é um colombiano (cinco portugueses foram presos) e que as investigações indicam que a droga deveria de ser levada para outro barco ainda em território nacional e que o primeiro destino seria Madrid.

Joaquim Pereira disse que tem sido comum que organizações criminosas adquiram pontualmente embarcações de pesca em Portugal.

O julgamento prossegue no dia 09 de fevereiro, pelas 09:00.

