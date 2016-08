Sismo sentido na região de Peniche, não há informação de danos - IPMA

Lisboa, 30 jul (Lusa) - O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou hoje que foi sentido durante a madrugada um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter na região de Peniche, não havendo conhecimento de qualquer tipo de danos.

O sismo foi registado às 3:17 nas estações da rede sísmica do continente e teve epicentro a cerca de 18 quilómetros a norte-nordeste de Peniche.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Peniche. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", segundo uma nota do IPMA.

MP

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)