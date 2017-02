Parque de campismo requalificado cria zona de lazer no centro de Alcobaça

Alcobaça, Leiria, 18 jan (Lusa) – A requalificação do antigo parque de campismo de Alcobaça vai permitir a criação de uma nova zona de lazer no centro da cidade, divulgou hoje a câmara, estimando que o espaço abra portas dentro de seis meses.

“A ideia foi criar um espaço de lazer no coração da cidade, preparado para receber campistas e caravanistas na época estival, mas aberto à fruição de toda a população”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio.

A requalificação arrancou a semana passada e “deverá estar concluída dentro de seis meses”, altura em que o renovado parque de campismo “terá capacidade para receber com todo o conforto 24 caravanas e um número ainda não definido de tendas”, acrescentou.

Para além de uma zona com estruturas próprias para a lavagem das caravanas, o projeto contempla um circuito de manutenção, equipamentos de exercício físico, parque de merendas e instalações sanitárias, que poderão ser utilizadas pelos utentes do parque infantil contíguo aquele espaço, localizado próximo do edifício da Câmara e do Mercado Municipal.

A obra no espaço com 15.000 metros quadrados representa um investimento de 318 mil euros, dos quais 212.500 comparticipados por fundos comunitários, já que se trata “do primeiro projeto do concelho cofinanciado pelo Portugal 2020”, programa em que Alcobaça conta com 6,5 milhões de euros de candidaturas aprovadas, o valor mais elevado entre os 12 municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oestecim).

Os trabalhos no parque de campismo estão a ser implementados “com o intuito de garantir de uma bonificação de 10% (cerca de 650.000 euros) concedida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT)”, montante que Paulo Inácio pretende canalizar “para as obras de requalificação da Avenida Joaquim Vieira Natividade”, localizada entre o parque de campismo e a rotunda do Merco-Alcobaça, um espaço de feiras da cidade.

A intervenção integra-se num Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que contempla várias obras na cidade, das quais a próxima a arrancar será a construção de um Parque Verde com uma extensão de cerca de sete hectares, na zona da “nova Alcobaça”.

O projeto, orçado em 2,7 milhões de euros, terá uma comparticipação comunitária de 85 por cento, o que equivale a 2,3 milhões de euros.

O Parque Verde será dotado de áreas destinadas à prática desportiva, restauração, um anfiteatro, uma galeria, estacionamento e estufas públicas.

A obra, atualmente em fase de instalação de estaleiros, terá um prazo de conclusão de 14 meses.

O projeto, orçado em 2,7 milhões de euros, terá uma comparticipação comunitária de 85 por cento, o que equivale a 2,3 milhões de euros.

DYA // MLS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)