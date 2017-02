IP investe 5,8 milhões em obras na EN9 entre Torres Vedras e Alenquer

Torres Vedras, Lisboa, 11 jan (Lusa) - A Infraestruturas de Portugal (IP) estima lançar em 2018 um concurso de 5,8 milhões de euros para requalificar no ano seguinte a Estrada Nacional (EN) 9, entre Torres Vedras e Alenquer, que está degradada, informou a empresa.

A IP adiantou à agência Lusa, por escrito, que a intervenção terá um prazo de execução de cerca de um ano.

As obras têm como principal objetivo melhorar as condições de circulação e segurança e englobam trabalhos de requalificação do pavimento, substituição e reforço da sinalização e beneficiação do sistema de drenagem da via.

Ainda de acordo com a IP, o traçado vai ser retificado numa extensão de 3,7 quilómetros entre o entroncamento com o acesso à autoestrada A8 (Lisboa/Leiria) e o entroncamento com a EN248, no concelho de Torres Vedras.

Questionada sobre o alargamento da via para mais do que uma faixa, a IP esclareceu que vai manter-se o "perfil existente com uma via em cada sentido", "adequado" ao tráfego estimado em quatro mil veículos por dia.

A requalificação daquele troço da EN9 constava do Plano de Compensações pela Deslocalização do aeroporto internacional de Lisboa da Ota (Alenquer), celebrado entre o Governo liderado pelo socialista José Sócrates e os municípios da região Oeste em 2009.

Contudo, as obras têm vindo a ser adiadas, estando previstas para 2019 no Plano Rodoviário Nacional.

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, está há vários meses em negociações com o secretário de Estado das Infraestruturas no sentido de antecipar as obras para 2017.

Confrontado pela Lusa, Carlos Bernardes, disse que não deu ainda por terminadas essas negociações, por defender que as obras "são uma prioridade, uma vez que há zonas da estrada que estão intransitáveis face à degradação provocada pelo tráfego de veículos pesados".

Questionado pela Lusa, o Ministério do Planeamento e Infraestruturas remeteu esclarecimentos para a IP.

Em junho, a Assembleia Municipal de Torres Vedras aprovou uma moção a exigir uma intervenção urgente, face ao "péssimo estado" do troço, defendendo a remoção da vegetação da estrada, a execução de novas valetas, a reposição de bermas, a criação das proteções para garantir a segurança rodoviária, o alargamento das vias e um novo pavimento.

Segundo a moção, a colocação em abril de 2016 "de nova sinalética de perigo ao longo do percurso, chamando a atenção para piso em mau estado", vem fundamentar o "protesto e indignação" dos deputados municipais.

