BREVES: Centro - 3.ª edição

VOUZELA: 25 anos de encontros de cantares de janeiras celebrados sábado

O município de Vouzela promove no sábado o 25.º Encontro Concelhio de Cantares de Janeiras, uma data que será assinalada com uma publicação.

"Aqui Vimos Nobre Gente" é o título do livro, que estará acompanhado por um CD com 56 cantos de 18 grupos do concelho.

"Desde 1993 que organizamos ininterruptamente 25 encontros de cantadores de janeiras, com o prestimoso apoio das paróquias, associações e grupos locais de todas as freguesias do concelho", sublinha o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira.

O evento realiza-se na Igreja da Misericórdia, ao início da noite.

LEIRIA: Tiago Batista expõe “OBSCUROver” no edifício do Banco de Portugal

O artista Tiago Batista apresenta a sua exposição “OBSCUROver”, a partir de dia 21, no edifício do Banco de Portugal, em Leiria, anunciou hoje a Câmara local.

“Com esta mostra, Tiago Baptista reúne uma série de trabalhos, juntando várias práticas, do desenho à pintura, passando também por dispositivos óticos que funcionam como instalações espaciais. Os trabalhos em exposição abarcam um espaço temporal desde 2013 a 2016, em que o autor tenta uma aproximação entre trabalhos de formas e temáticas distintas, encontrando novas leituras que possibilitem desenhar outras constelações e interpretações, por um lado, entre os trabalhos apresentados e, por outro, tentando que estes se possam relacionar com o contexto social, político e humano”, lê-se em nota de imprensa.

A exposição, com organização do Município de Leiria a apoio do Jornal de Leiria, pode ser vista até dia 24 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 12:00 e das 14:00 às 17:00. Ao sábado e domingo, abre entre as 14:00 e as 18:00, com entrada livre.

Tiago Baptista, de Leiria, estudou Artes Plásticas nas Caldas da Rainha e foi vencedor do Prémio Aquisição Amadeo de Souza-Cardoso 2015 e do Prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores em 2009.

LEIRIA: PSP detém casal por suspeita de furto e tráfico de droga

A PSP de Leiria anunciou hoje a detenção de um casal, na sequência de um processo de furto qualificado e tráfico de estupefacientes e depois de ter cumprido um mandado de busca domiciliária e dois mandados de busca em veículos.

Em nota de imprensa, a PSP informa que desencadeou uma operação policial destinada ao cumprimento dos mandados, tendo sido detidos um homem com 54 anos e uma mulher com 38 anos.

Aos detidos foram apreendidas 94 doses de cocaína, duas doses de heroína, sete doses de liamba, 34 doses de haxixe, duas máquinas fotográficas (suspeitas de terem sido recetadas), sete telemóveis, quatro 'pens', um computador portátil, um router e 70 euros em notas do BCE.

