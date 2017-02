Autárquicas: Frederico Rogeiro é candidato em Alenquer pela coligação PSD/CDS-PP

Alenquer, Lisboa, 10 jan (Lusa) - O independente Frederico Rogeiro apresenta hoje a sua candidatura à Câmara de Alenquer pelo PSD e CDS-PP, que decidiram concorrer coligados nas eleições autárquicas deste ano, disse o presidente da distrital do PSD/Oeste.

José Damas Antunes afirmou à agência Lusa que a decisão de coligação – tal como aconteceu nas três últimas eleições autárquicas – foi aprovada na segunda-feira à noite numa reunião com representantes dos dois partidos.

O nome de Frederico Rogeiro foi indicado pela concelhia do PSD de Alenquer por ser um cidadão que "conhece a sua terra", o que o levou em 2013 a apresentar um plano de regeneração urbana para a vila à câmara municipal, explicou o presidente da estrutura, Vítor Ronca.

Frederico Rogeiro afirmou à Lusa que o "amor à terra" o leva a "querer fazer mais" pelo seu concelho, depois de nos últimos quatro anos ter vindo a alertar a câmara para vários problemas enquanto cidadão.

"Sinto um desassossego em relação à indiferença do poder político face à degradação dos centros urbanos", disse o candidato, que frequentou a licenciatura de Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

O cabeça-de-lista traçou como prioridades da sua candidatura o combate ao crescimento das áreas urbanizáveis, à consequente dispersão das áreas rurais e à concentração populacional nas vilas de Alenquer e do Carregado.

Tanto o presidente da concelhia como o candidato criticaram a falta de iniciativas da maioria socialista na dinamização do centro da vila de Alenquer, que tem "matado o comércio tradicional", e no combate à especulação imobiliária e ao "crescimento urbanístico desenfreado" no Carregado, em contraponto com a desertificação da zona rural do concelho.

O independente Frederico Rogeiro, 43 anos, tem projetos profissionais ligados às áreas do desenho gráfico, caricatura e pintura de paisagens urbanas. Integra como ator amador a companhia de teatro "Os quatros e o Burro" do Teatro Ana Pereira, de Alenquer.

Frederico Rogeiro é o segundo cabeça-de-lista à câmara a surgir no concelho, depois de o atual presidente, o socialista Pedro Folgado, ter anunciado em outubro a sua recandidatura ao cargo.

Nas eleições autárquicas de 2013, o PS ganhou elegendo quatro elementos, enquanto a coligação PSD/CDS-PP obteve dois mandatos e a CDU um.

