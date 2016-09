Festival de literatura Fólio, em Óbidos, vai começar todos os dias no Rossio, em Lisboa

Lisboa, 08 set (Lusa) - O Fólio - Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorre de 22 de setembro a 02 de outubro, vai ter ligações ferroviárias diárias a Lisboa, a partir do Rossio, anunciou hoje a organização, na apresentação do certame, na capital portuguesa.

As últimas novidades da segunda edição do festival literário foram anunciadas numa conferência de imprensa realizada no Teatro da Trindade, onde estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques, e alguns dos curadores, como José Eduardo Agualusa e Anabela Mota Ribeiro.

De acordo com a organização, em parceria com a CP, vai circular um Comboio Literário que vai assegurar a ligação Lisboa/Rossio-Óbidos-Rossio/Lisboa duas vezes por dia, entre as 10:25 e as 00:35, ao longo dos 11 dias do certame, com eventos culturais no interior.

O prémio Nobel da Literatura V.S. Naipaul, natural de Trinidad e Tobago, residente no Reino Unido desde os 18 anos, o britânico Salman Rushdie, o islandês Jón Kalman Stefánsson, o mexicano Juan Pablo Villalobos, a luso-angolana Djaimilia Pereira de Almeida, e a ilustradora alemã Jutta Bauer são os convidados mais destacados do certame, anteriormente anunciados pela organização.

Entre as novidades estão um espetáculo protagonizado pelo fadista Camané, que "foi desafiado" a cantar repertório do 'cantautor' brasileiro Tom Jobim, de acordo com o presidente da câmara de Óbidos.

"Queríamos fazer espetáculos inéditos, improváveis, e este é um deles", comentou Humberto Monteiro, acrescentando que esta segunda edição é "um aniversário, tendo em conta que, na primeira, tudo era desconhecido".

Ainda na área da música, o duo brasileiro Lívia [Nestrovski] e Fred [Ferreira] vai estrear-se em Portugal, com um concerto inédito, feito especialmente para o Folio.

Sob o tema "Utopia", o festival vai juntar à conversa, em 16 mesas, escritores com leitores, nomeadamente os portugueses Miguel Sousa Tavares, Afonso Cruz, Grande Prémio de Conto, por "Enciclopédia da Estória Universal", e Rui Cardoso Martins, cocriador de programas como "Contra-Informação" e "Herman Enciclopédia", vencedor do Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores, com "Deixem passar o homem invisível".

“Utopia” assinala os 500 anos da publicação de "Utopia", de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte de William Shakespeare e Miguel de Cervantes, e ainda evocará o poeta Ruy Belo (1933-1978), autor de "País possível", a quem será dedicado um dia do festival.

O Folio vai dividir-se em cinco capítulos: Folia, Folio Autores, Folio Educa, Folio Ilustra e Folio Mais, cobrindo também as áreas do cinema, música, teatro, exposições, maratonas de leitura, tertúlias e outros eventos.

Na área das artes plásticas, o Folia inaugurou, na vila, a 21 de julho, a exposição "Quixotes", pintados por Júlio Pomar, que condensa, em 20 obras, as três fases do artista sobre a figura que inspirou Cervantes.

Também serão exibidos retratos de escritores (Marguerite Yourcenar, Samuel Beckett, Roland Barthes, Jorge Luís Borges), captados por Carlos Freir, que ficarão expostos durante o festival, assim como uma reprodução em tamanho real de “As Tentações de Santo Antão”, o tríptico do Museu Nacional de Arte Antiga, para assinalar os 500 anos da morte de Bosch.

João Fazenda irá receber, durante o Fólio, o Prémio Nacional de Ilustração 2015, pelo conjunto das ilustrações do livro “Dança”, editado pela Pato Lógico.

Na ocasião serão também distinguidos, com duas Menções Especiais, Bernardo P. Carvalho, pelo livro “Verdade?!”, e Yara Kono, pelas ilustrações de “Gato procura-se”.

O festival literário de Óbidos é uma organização da autarquia, com o Turismo Centro de Portugal, o apoio de fundos comunitários e perto de duas dezenas de parceiros de programação.

