BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 12 dez (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

PONTA DELGADA: PJ detém homem por perseguição e coação sexual

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em Ponta Delgada, nos Açores, de um homem suspeito de crimes de coação sexual e perseguição.

Um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adianta que o detido, de 50 anos, aproveitou uma relação de confiança com a vítima, de 42 anos, para, com violência, a sujeitar a agressões sexuais, a que se seguiram atos reiterados de perseguição, que lhe provocaram inquietação e a constrangeram na sua liberdade de determinação.

O coordenador da PJ, João Oliveira, acrescentou à agência Lusa que o alegado agressor, sem ocupação laboral, tinha antecedentes criminais por violência doméstica.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a apresentações trissemanais.

LAGOA: Livro de fotografias apresentado na biblioteca municipal

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, na Lagoa, Açores, é palco no sábado da apresentação do livro de fotografias “Pelas janelas da alma”, da autoria de Romualdo Farias.

A decorrer a partir das 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa), a apresentação estará a cargo de Benjamim Leandro Medeiros, informa a autarquia.

O autor nasceu em 1978 na ilha de São Miguel, Açores, e expõe “os seus trabalhos maioritariamente em galeias virtuais, como o Olhares e o Fineart-Portugal, e, em 2016, expôs individualmente alguns dos seus trabalhos no hospital Divino Espírito Santo e na Casa de Chá Pés Verdes”.

MADALENA: Sessão de esclarecimento sobre sacos de plástico

Uma sessão de esclarecimento sobre a redução de consumo de sacos de plástico realiza-se nos Paços do Concelho da Madalena, no Pico, Açores, na quarta-feira.

A iniciativa começa às 18:30 locais (mais uma hora em Lisboa).

Na sessão são debatidas medidas de redução do consumo de sacos de plástico e a plataforma de liquidação da taxa sobre sacos de plástico.

PONTA DELGADA: Votação do orçamento participativo escolar até quinta-feira

A fase da votação do orçamento participativo escolar de Ponta Delgada, nos Açores, termina na quinta-feira, informou hoje a Câmara Municipal.

A votação decorre nos vários estabelecimentos de ensino públicos do concelho que lecionam o 3.º ciclo, envolvendo milhares de alunos.

O orçamento participativo escolar destina 1.500 euros a cada um dos projetos vencedores de cada um dos estabelecimentos de ensino envolvidos na iniciativa.

LOURINHÃ: Polícia Judiciária detém alegado incendiário

A Polícia Judiciária deteve na Lourinhã um homem, de 41 anos e desempregado, por suspeita de dois incêndios urbanos ocorridos na localidade de Marteleira, naquele concelho.

No decurso da investigação, a PJ concluiu que o homem provocou os incêndios nas duas habitações, por razões desconhecidas, vindo os fogos a causar danos nas casas.

O detido tem antecedentes criminais e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

BARREIRO: Homem lesionado em navio transportado para o hospital

Um homem de 87 anos foi hoje transportado de helicóptero a partir do navio “Saga Sapphire” para a base aérea do Montijo, devido a uma lesão num ombro, sendo encaminhado para o hospital do Barreiro, anunciou a Marinha.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, em articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica, coordenou hoje uma operação de transporte.

O navio, com bandeira de Malta, estava a navegar a cerca de 30 quilómetros do Cabo de São Vicente e em trânsito para Ferrol, Espanha.

Como a lesão foi considerada um caso urgente, foi empenhado o EH-101 da Força Aérea.

TORRES VEDRAS: Município é fundador da Fundação Serralves

O município de Torres Vedras anunciou que se tornou fundador da Fundação Serralves, depois do protocolo assinado a 06 de dezembro no Porto, aquando da realização da reunião do Conselho de Fundadores de Serralves.

Enquanto fundador, o município vai receber, já no próximo mês de janeiro, um conjunto de iniciativas no âmbito do Ciclo Edgar Pêra, que assinala os 30 anos decorridos sobre a sua primeira realização no cinema português contemporâneo (o videoclipe “Dunas”, para os GNR).

O objetivo desta política de descentralização da cultura tem a sua face mais visível nas inúmeras exposições da Coleção Serralves realizadas em municípios de todo o país, tornando a coleção de arte contemporânea de Serralves mais acessível.

TORRES VEDRAS: Festival Santa Cruz Ocean Spirit nomeado para festival ibérico

O festival Santa Cruz Ocean Spirit, que se realiza anualmente em julho na praia de Santa Cruz, está nomeado para os Iberian Festival Awards, cujos vencedores serão conhecidos a 25 de janeiro, anunciou hoje a Câmara de Torres Vedras.

O festival está nomeado nas categorias de "Melhor Festival de Média Dimensão" e "Contributo para a Sustentabilidade". A categoria "Melhor Festival de Média Dimensão" integra festivais de música entre 1.500 e 10 mil pessoas, tendo o Ocean Spirit nove mil visitantes.

A categoria "Contributo para a Sustentabilidade" distingue festivais que tenham preocupações ambientais. O Ocean Spirit recolheu em 2016, quatro toneladas de resíduos diferenciados e 5.800 quilos de lixo indiferenciado.

TORRES VEDRAS: Município é fundador da Rede de Cidades European Green Leaf

Torres Vedras está entre as cinco cidades vencedoras do prémio European Green Leaf que, na semana passada, lançaram a Rede de de Cidades European Green Leaf, com o objetivo de assegurarem a qualidade de vida dos seus cidadãos.

A rede, que conta com o apoio da Comissão Europeia, é composta, além de Torres Vedras, por Mollet del Vallès (Espanha), Ludwigsburg (Alemanha), Cornellà de Llobregat (Espanha) e Galway (Irlanda).

O objetivo é criar uma plataforma de comunicação para trocar experiências e partilhar as melhores práticas e modelos aplicados a projetos em torno da sustentabilidade ambiental e ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações.

O European Green Leaf é uma competição promovida pela União Europeia destinada a cidades/municípios entre 20.000 e 100.000 habitantes que distingue os compromissos para melhorar os resultados ambientais.

