Catarina Martins (BE) alerta que faltam 1.600 funcionários judiciais

Bombarral, Leiria, 13 jan (Lusa) - A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, alertou hoje que faltam 1.600 funcionários judiciais para que os tribunais reabertos e a justiça possam funcionar.

"Houve uma luta muito grandes das populações para terem os seus tribunais, mas não podemos ter tribunais a funcionar sem gente. Faltam 1.600 funcionários judiciais em Portugal. Vai abrir concurso para 400, mas ficamos só com um quarto das necessidades", disse Catarina Martins, em declarações aos jornalistas no Bombarral.

Para a líder do BE, “para que a justiça possa funcionar”, é necessário um compromisso para contratar 1.600 funcionários judiciais.

“Não há ninguém que não compreenda essa necessidade”, sublinhou.

Catarina Martins falava no final de uma visita ao tribunal do Bombarral, um dos 20 que reabriram no início do ano.

