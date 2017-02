Jovens portuguesas consideram positiva estreia na feira de arte ARTROOMS

Londres, 23 jan (Lusa) - Duas jovens portuguesas Mariana Sampaio e Patrícia Shenriq fizeram hoje um balanço positivo da primeira participação na "ARTROOMS", uma feira que desafia artistas a decorar quartos de hotel para darem conhecer o trabalho ao público e a profissionais.

As duas diplomadas pela Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, do Politécnico de Leiria (ESAD.CR/IPLeiria), fizeram parte dos cerca de 70 artistas de 35 países selecionados a partir de mais de 800 candidatos.

A feira, que decorreu no hotel Meliá White House, pretende ser uma plataforma para jovens em início de carreira se mostrarem a galerias, colecionadores, curadores, críticos e comerciantes de arte.

Sem custos, além de uma taxa de inscrição, a feira consiste em disponibilizar a cada participante um quarto de 24 metros quadrados, que é decorado com o respetivo trabalho artístico, que fica disponível para venda no local.

Apesar de não terem vendido nenhuma obra, as duas portuguesas valorizaram a experiência e os contactos que fizeram.

"Falei com alguns potenciais compradores e colaboradores de plataformas de arte", disse Mariana Sampaio, de 25 anos, à agência Lusa.

Para este evento, trouxe uma instalação com materiais têxteis, nomeadamente feltro, toldo e carpete sintética, cujas formas dispôs nas paredes, chão, teto e mobília do quarto.

"A ideia é que o ambiente tenha uma identidade própria para eu roubar e transformar completamente essa identidade. Ao mesmo tempo, quis quebrar a barreira entre a obra de arte e o público, que queria que ficasse absorvido pela cor e deixasse de sentir que estava num quarto", descreveu a goleganense.

O trabalho, que é inspirado na costura tradicional portuguesa, teve aceitação pois recebeu muitas visitas, descreveu Mariana, que em 2013 venceu o Prémio Jovem Criação Europeia e tem já no currículo exposições no Reino Unido, Brasil, Itália e Espanha, entre outros países.

Para Patrícia Shenriq, de 23 anos, cujo nome artístico usa um anagrama do apelido Henriques, esta foi a estreia internacional.

As duas obras que apresentou, feitas em feltro, representam o aparelho reprodutor feminino e fazem parte de uma série que a lisboeta produziu, na sequência de uma infecção no colo do útero.

"Começou como uma terapia. Representa aquilo que estava a passar, os sentimentos como as frustrações e a irritação e o desejo de eu própria querer explorar mais o meu corpo, para perceber o que se estava a passar", explicou à Lusa.

As cores, que passam do roxo ao violeta e rosa, indicam a evolução do problema e das respetivas emoções.

Em paralelo, Patrícia Shenriq criou uma instalação com linhas das mesmas cores, unindo algumas das peças de mobiliário do quarto.

"Não venho de uma tradição de costura, mas interessa-me esta ideia da união de materiais com linha", vincou a artista, que frequenta atualmente um mestrado na ESAD.CR/IPLeiria.

Hoje foi o último dos quatro dias da ARTROOMS, que este ano cumpriu a quarta edição.

