BREVES: Centro

Redação, 19 ago (Lusa) – Notícias breves da região Centro:

MIRANDA DO CORVO: Câmara investe mais de 95 mil euros no acesso ao Templo Ecuménico

A Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, vai fazer obras de beneficiação da estrada de acesso ao Templo Ecuménico, cuja empreitada envolve, "numa primeira estimativa", um investimento “superior a 95 mil euros”.

A decisão foi aprovada na última reunião do executivo municipal, durante a qual também foi deliberado conceder à Fundação ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional) um apoio para “custear na totalidade a construção do posto de transformação de serviço público e restantes elementos de rede elétrica do acesso ao templo, com um valor superior a 46 mil euros”.

O Templo Ecuménico Universalista, da Fundação ADFP, que visa a promoção do diálogo inter-religioso, está a ser construído no cume da colina sobranceira ao Parque Biológico da Serra da Lousã, também propriedade daquela instituição, e deverá ficar concluído até final deste ano.

COIMBRA: Detido por posse ilegal de armas

A PSP de Coimbra deteve um homem, de 56 anos de idade, por posse ilegal de armas, no âmbito de um processo de violência doméstica, foi hoje anunciado.

A detenção ocorreu durante uma busca à residência do suspeito, em Eiras, na periferia de Coimbra, suscitada por uma denúncia de violência doméstica, feita pela alegada vítima, refere uma nota do Comando Distrital da PSP naquela cidade.

Durante as buscas foram apreendidas “uma carabina, uma caçadeira, duas armas com configuração de arma de fogo, normalmente utilizadas em atividades desportivas, uma botija de dióxido de carbono e 16 cartuchos de calibre 12”, adianta a mesma nota.

MEALHADA: Câmara cria espaço de acesso à internet na Loja do Cidadão

Um novo espaço internet foi criado no interior da Loja do Cidadão da Mealhada, situada na Rua Cerveira Lebre, em pleno centro urbano da cidade, anunciou a Câmara Municipal.

Na loja, que entrou em funcionamento em julho, “o utilizador pode aceder a um terminal de computador e usufruir da ligação internet”, durante o horário de funcionamento do estabelecimento (das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:30), refere um comunicado da autarquia.

“Este é mais um serviço de que o cidadão pode usufruir num só local, tirando partido do espaço físico existente no Espaço do Cidadão”, onde a Câmara “optou por colocar alguns terminais de computador, criando a área do espaço internet”, conclui a nota.

BELMONTE: Exposição de pintura de Sara Neyman no Museu Judaico

Uma exposição de pintura da artista de origem judaica Sara Neyman está patente ao público no Museu Judaico de Belmonte até final de agosto.

Intitulada “Energia em colorido”, a mostra é organizada pelo Gabinete Judaico da Câmara Municipal de Belmonte, em colaboração com Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social (EMPDS) deste concelho do norte do distrito de Castelo Branco.

A iniciativa integra-se na série de ações programadas para o Museu Judaico, no sentido de valorizar e divulgar “temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico”, refere uma nota da Câmara de Belmonte.

IDANHA-A-NOVA: Segunda edição do iTi em Cedillo entre 26 e 28 de agosto

A Ajidanha, grupo de teatro de Idanha-a-Nova, e o grupo De La Burla Teatro, de Cáceres, promovem a segunda edição do iTi - Improviso Teatral Ibérico 2016, que decorre em Cedillo, Cáceres (Espanha).

O festival, que decorre entre 26 e 28 de agosto, conta com a participação dos grupos espanhóis de teatro De La Burla Teatro, de Cáceres, Jachas Teatro, de Torrejoncillo, e Plétora Teatro, de Plasência.

Da parte portuguesa, participam Ajidanha (de Idanha-a-Nova), TAP (Teatro Amador de Pombal), Cale Estúdio Teatro, de Vila Nova de Gaia e Gambuzinos com 1 Pé de Fora, de Benedita, concelho de Alcobaça.

ALCAINS: Festival do Associativismo termina sábado no Centro Cultural da vila

A Associação Cultural Alcainense (Alzine) organiza até sábado a nona edição deste ano do Festival do Associativismo de Alcains – FESTINS.

O evento, que decorre no Centro Cultural de Alcains, volta a apostar, este ano, em “novos e consagrados nomes do panorama musical nacional”, sustentam os seus organizadores.

Mostras de curtas-metragens, espetáculos e demonstrações de diversas artes, ‘workshops’, mostras de artesanato, música e animação são algumas das ações que integram o programa do FESTINS 2016.

VOUZELA: Município vai instalar novos ecopontos no concelho

A Câmara de Vouzela vai instalar 17 ilhas ecológicas subterrâneas e adquirir uma viatura para recolha seletiva e 10 ecopontos domésticos, num investimento global de 460 mil euros.

Segundo a autarquia, este investimento será comparticipado em 85% por fundos comunitários, o que representa um financiamento de cerca de 390 mil euros.

“Os equipamentos serão colocados nas freguesias e a escolha dos locais para a instalação terá em conta a existência de zonas comerciais e a densidade populacional, o acesso fácil das viaturas de recolha, a inexistência de infraestruturas subterrâneas e a largura dos passeios e das vias”, explica.

De fora deste projeto ficou a vila de Vouzela, que “foi integrada numa candidatura supramunicipal apresentada pela associação de municípios da região do Planalto Beirão”, acrescenta.

JEF/CAYC/AMF // ROC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)