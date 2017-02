Almanaque Lusa - 03 de fevereiro

Lisboa, 03 fev (Lusa) - Hoje é sexta-feira, 03 de fevereiro, trigésimo quarto dia do ano. Faltam 331 dias para o final de 2017.

Este dia é dedicado a São Brás, Bispo, e à Beata Maria Ana Rivier, fundadora das Irmãs da Apresentação de Maria.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 04, às 04:19.

O sol nasce às 07:41 e o ocaso regista-se às 18:01.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 07:34 e 20:05, a baixa-mar às 00:54 e 13:26.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se o navegador português Fernão de Magalhães (1480), o compositor alemão Felix Mendelsshon (1809) e o pioneiro do jornalismo norte-americano Horace Greeley (1811).

Nesta data, em 1468 (data provável), morria Johann Gutemberg, precursor da tipografia. Em 1536, falecia, em Évora, o cronista Garcia de Resende, compilador do Cancioneiro Geral. Em 1830, o Tratado de Londres reconhecia a independência da Grécia, proclamada nove anos antes.

Em 1888, era fundada a Associação Lisbonense de Proprietários. Em 1919, realizava-se a primeira reunião da Sociedade das Nações, em Paris. Em 1927, ocorria, no Porto, sob o comando do general Sousa Dias, o primeiro movimento de revolta contra a ditadura saída do golpe de 28 de maio de 1926. A revolta seria secundada, em Lisboa, no dia 7, e dominada pouco depois.

Em 1966, a nave espacial soviética Luna-9, não tripulada, pousava na Lua. Em 1969, o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, era assassinado na Tanzânia. Em 1979, Torres Vedras era elevada a cidade. Em 1988, os 17 tripulantes da caravela Bartolomeu Dias, réplica das naus dos séculos XV-XVI, desembarcavam em Mossel Bay, na África do Sul, no lugar onde há 500 anos chegara o navegador português.

Em 1989, morria o cineasta norte-americano John Cassavetes, 59 anos, realizador de "Shadows", "Too Late Blues", "A Child is Waiting", "Faces", "A Woman under Influence", "Opening Night", "Glória", "Love Streams". Na mesma data, um golpe militar derrubava o presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, no poder desde 1954.

Em 1990, a sexta cimeira luso-espanhola decidia antecipar a livre circulação de pessoas entre Portugal e Espanha, em relação à União Europeia. Em 1991, o Partido Comunista Italiano, reunido em Rimini, no 20.º e último congresso, transformava-se em Partido Democrático de Esquerda.

Em 1994, o presidente norte-americano, Bill Clinton, anunciava o fim do embargo económico ao Vietname, em vigor há 19 anos, e o vaivém Discovery partia de Cabo Canaveral para uma missão de oito dias, levando a bordo um cosmonauta russo. Em 1995, Durão Barroso candidatava-se à liderança do PSD e Santana Lopes assumia-se o candidato da rutura. No mesmo dia, morria Maria da Graça, 74 anos, cantora e atriz "O Pátio das Cantigas".

Em 1997, a Liga Muçulmana conseguia a maioria absoluta nas legislativas do Paquistão. Em 2001, o dirigente da direita israelita, Ariel Sharon, vencia as eleições. Em 2003, morria o cineasta português João César Monteiro, Leão de Prata em Veneza.

Em 2004, Portugal definia medidas anti violência nos campos de futebol e a CIA reconhecia que as alegadas armas de destruição maciça do Iraque não constituíam afinal uma ameaça. Em 2005, a Casa da Música apresentava a programação do primeiro ano. E Israel aprovava a retirada de tropas da Cisjordânia.

Em 2006, ocorriam manifestações no Reino Unido, Gaza, Jordânia, Irão, Turquia, Indonésia, Síria e Marrocos em protesto pela publicação de caricaturas do profeta Maomé, num semanário dinamarquês, no final de 2005. A pílula abortiva, até às nove semanas, passava a ser adotada pelos hospitais portugueses. E morria José Vitoriano, 88 anos, antigo dirigente do PCP e vice-presidente da Assembleia da República.

Em 2007, 46 países, incluindo Portugal, propunham a criação de uma organização das Nações Unidas para o meio ambiente, enquanto a etíope Meseret Defar batia o recorde mundial dos 3.000 metros em atletismo em pista coberta, em Estugarda.

Em 2008, era desmantelada uma célula terrorista paquistanesa em Barcelona (Espanha), onde deveria realizar um ataque no metropolitano, o qual constituiria o batismo do líder islamita radical Amir Baitulá Mehsud. Portugal seria um dos alvos europeus da referida célula. "Fado da saudade", de Carlos do Carmo e Fernando Pinto do Amaral, vencia o prémio Goya para Melhor Canção Original na 22ª edição dos Prémios Goya, no Palácio dos Congressos, em Madrid.

Em 2009, morria António dos Reis Rodrigues, bispo auxiliar emérito do Patriarcado de Lisboa e bispo titular de Madarsuma, 90 anos.

Em 2011, a atriz francesa Maria Schneider, protagonista, ao lado de Marlon Brando, de "Último Tango em Paris", morria em Paris aos 58 anos. Morria, aos 77 anos, António Borges Coutinho, último governador civil do Distrito de Ponta Delgada, nomeado na sequência do 25 de abril de 1974. Morria, com 81 anos, Ben Gazzara, ator norte-americano conhecido pela sua carreira no teatro e no cinema. Zalman King, produtor de “Nove Semanas e Meia”, morria aos 69 anos.

Em 2013, morria, com 79 anos, José Manuel Prostes da Fonseca, antigo secretário de Estado da Administração Escolar nos três primeiros governos provisórios após o 25 de Abril de 1974. Morria, aos 86 anos, Andre Cassagnes, inventor do brinquedo ‘Etch A Sketch’ (em português “O Cubo Mágico”9.

Em 2014, morria, com 83 anos, Joan Adams Mondale, ou "Joana de Arte", como a passaram a chamar carinhosamente os norte-americanos pelo seu compromisso com a cultura.

